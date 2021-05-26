مجلس النواب يصادق على تقنين "الكيف" وسط معارضة "العدالة والتنمية"

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني هي التي أتت بهذا المشروع المثير للجدل.
وبرر فريق العدالة والتنمية رفضه لمشروع القانون بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية؛ من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدم قبول مقترح بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب للوقوف على واقع مزارعي “الكيف”.
وعبرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج “البيجيدي” لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.
وبعد التصويت على المشروع بالإيجاب وسط تصفيقات الأغلبية والمعارضة، قال رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، إن تصويته بـ”لا” كان بكل “شفافية وبدون تشنج”، معتبرا أن قبول رئيس الحكومة للمشروع مقابل رفض “نواب البيجيدي” ناتج عن “ديمقراطية داخلية” داخل الحزب الأغلبي.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تصويت “البيجيدي” بالرفض، وقال إن “مؤسسة رئيس الحكومة الدستورية إذا لم يكن لها سند برلماني بأي حق ستقرر في حياتنا وهي فقدت هذا السند ومن ثم تفقد المشروعية الدستورية؟”.
وأضاف وهبي، في كلمة بعد التصويت، أن “مؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تكون في انسجام تام مع جهازها الحزبي الذي يعتبر سندها المؤسساتي”.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن من يعارض هذا القانون يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه في منطقة القنب الهندي، رافضا إدخال المشروع في منطق “الحلال والحرام”، وأكد أن التصويت لفائدة مشروع القانون يعمم الحرية على منطقة الشمال.
من جهته، قال فريق التجمع الدستوري إن تصويته على المشروع جاء بالنظر إلى معاناة ساكنة المنطقة، داعيا إلى تطبيقه في أسرع وقت لإنهاء الفراغ القانوني الذي كان في ظل غياب قانون ينظم زراعة القنب الهندي.
وقال رئيس فريق الحركة الشعبية إن تصويت حزبه على مشروع القانون سالف الذكر بالقبول جاء انسجاما مع منطق دعم الأغلبية الحكومية، وأيضا لمصلحة المواطنين في مناطق زراعة الكيف، مشيرا إلى أن غياب القانون هو في مصلحة تجار المخدرات الكبار.
رئيس الفريق الاشتراكي شدد على أن تصويت حزبه بالإيجاب جاء بالنظر إلى فوائد المشروع الاقتصادية والاجتماعية، مستغربا من “عبث فريق البيجيدي بتصويته ضد مشروع جاءت به الحكومة”، وزاد أن الأمر يتطلب إجابات دستورية وإصلاحات قانونية تنهي مع “مزاجية البعض”.
وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن التصويت بالموافقة جاء عن “قناعة”، وبالتالي “نجح مجلس النواب في “تكسير طابو الكيف”، وتابعت أن حزبها صوت بالإيجاب لإزالة الرعب عن 400 ألف أسرة مغربية والمصالحة مع المناطق الشمالية والريف والحسيمة.
هنيئا للشريحة الاجتماعية المستهدفة و نعم ،، نعم اذا كثر الخبث
ودابا ماشي ضحك هدا حزب يقود الحكومة يعارض قانون ورغم ذلك يمر القانون بالتصويت عليه لي فهم شي حاجة يشرح لنا
هدا ليس بالجديد عن حزب يتنكر لتعهداته و يتناقض مع مقتزحاته
المغرب دولة ديمقراطية. القنب الهندي سوف يستعمل لاغراض طبية ههه Hell yeah …. الاحزاب التي صوتت للمشروع اظن أنها استثمرت قي الأراضي الزراعية لتحويلها في المستقبل لزراعة الكيف الطبي ههه و لا تريد أن تذهب مجهوداتها سدى.
كان على المؤسسة التشريعية ان تستفتي المواطنين عن هدا القانون ودراسته من جميح النواحي واضطلاع المواطنين على سلياته وايجابياته غريب صراحة ان نواب الأمة يصادقون على لايعرفون مألاتها
حزب العدالة عارف مشروع قانون الكيف سيصوت عليه بالاغلبية سواء صوت مع أو ضد فقط هو يدغدغ بهده المسرحية مشاعر المريدون والتابعون
معارضة حزب العدالة والتنمية لتقنين الكيف و لكن بالنسبة للخمر و المشروبات الروحية ماشي مشكل !!!!؟ . الله يعطينا وجهكم نشهدو بيه غير واحد الشهادة ديال الزور و ارجعوه ليكم
كيف لحكومة تمتنغ عن التصويت لصالح تقنين عشبة القنب
وهي التي تدخل على ميزانية الدولة ملايير الدراهم من الخمور
والسجائر،صحيح انها حكومة الباجدة .
البيجدي هو لي جاب هاد المشروع أول مرة والآن تيصوت ضدو ههههه أحسن حاجة يدير هي يخرج من الحكومة مادام أغلب الأحزاب متافقين عليه ومخلينو وحداني
الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله .
Assalamo alikom
Maintenant l’Espagne n’a pas besoin de faire la guerre pour coloniser le Maroc, car elle trouvera tous les gens drogués avec le chiite
les jeunes c’est finis au Maroc on aura une jeunesse plus droguée que maintenant, et plus des criminelles dans les villes
La turquie fabrique des avion et le Maroc autorise le chiite cherche la fail
اللهم التقنين انتاعوا أو الا هاد اللي كيتباع امخلطينو بالسيليسيون والقرقوبي اللي كنات ييهبل.اللي مبلي ايجيب ورقة من عند الطبيب وايكونو صيدليات خاصة كما في امستردام يتباع فيها .منها غادي تعرف الدولة عدد المستهلكين او منها غادي تربح الضراىب .
ههه، حزب النذالة والتعمية أخذ أكبر مقلب فحياتو. هنيئا للمزارعين لي غادي يستافدو من هاد الموارد بدون خوف خصوصا من عصابات التهريب الإجرامي!
حزب له بوجهين يستعمله متى أراد حسب مصالحه،إنها السياسة في المغرب فهم تسطى
هذا لي فيه المصلحة الاقتصادية للبلاد وللعباد داروا فيها امسلمين او دخلوا فيها لحرام و الحلال ومين قطعوا رزق عباد الله اوفقروا فيها الناس اوشردوهم ما بان ليهم هادشي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
فهم تسطى حزب يقود الحكومة يعارض قانون ورغم ذلك يمر القانون بالتصويت عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حزب الندالة والتعمية يثبت من جديد انه يغرد خارج السرب ، لا تهمه مصلحة شريحة واسعة من المتعاطين لزراعة هذه النبتة مقابل إهتمامهم بإرضاء حارس معبدهم هامون المستفيد من تقاعد سمين لم يساهم فيه بسنتيم واحد ، بالامس عارضوا انهاء تقاعد البرلمانيين الذي طالب به كل الشعب اامغربي واليوم يعارضون تقنين زراعة الكيف ، ورغم ذاك يدعون ظلما وبهتانا انهم يدافعون الشعب.
معارضة العدالة والتنمية راجع إلى رضوخها لقرارات بن كيران الثعلب الذي عرف من أين تؤكل الكتف والان يحاول ان يعرقل اشتغال الحكومة وكأنه لا زال فيها الازتقننون دخول الخمور التي تقولون عنها أنها تدخل أموالا كثيرة للخزينة
ماذا عن مشروع الصحة وماذا عن المشارع الصناعة والتكنلوجية وووو. الكيف وما يسمى بالحشيش أو المخدرات كشف قناع الحقيقي لﻷحزاب
تصويت عناصر النذالة والتعمية ضد مشروع جاء به كبيرهم يدل على مرض انفصام الشخصية الذي يعانون منه.
الله الا حشوم عليكم. تستحمرون الشعب مند عقود، و ستضلون تستحمرونه للابد. لهما لغرب ديال اروبا الا نعيش مع مسؤولين اشرار
الي صاحب المقال wysky..
يا اخي مني تولات هذ الحكومة ديال العدالة و التنمية الحكم و قبلات المناصب و الراتب المغري نسات الإسلام و الشريعة ها البيران ها القمار و الكازينوهات زادت الصبا او المساج و حمات الدعارة و زادت في هاذشي ياك هي لي كا تحكم و فازت هي الأولى دابا عاد كتعارض الكيف او القنب الهندي و لاغراض صناعية زعما شنو قربات الانتخابات بغيتو على الاقل تخرجوا و انتما درتوا شي حاجا ذكدبوا على صحاب الفقا أسير اصاحبي شوهتو.. كاتقتلونا في المزاج واعرين لا يعز الزيار.
ازدواجية الشخصية رغم أن العتماني رئيس الحكومة وطبيب نفساني فهذا لم يمنع الاصابة بما يسمى في علم النفس بالبارانويا او انفصام الشخصية فجميع المحللين لن يستطيعوا علاج هذه الظاهرة
حزب منافق يذكرني برفض توقيع أعضاء البيجيدي بسيدي بليوط الجماعة الدارالبيضاء في شخص النائبة لرئيس جماعة الدارالبيضاء المكلفة بالجبايات و نائبه المكلف بالرخص الإقتصادية لرخص المقاهي واحتلال الرصيف الذين ينشطون ويقدمون لزبنائهم المشروبات الكحولية ” الخمر و البيرة “بدعوى حرام في حين يولون عناية فائقة في استخلاص رسم الخمر واستغلال الرصيف ، وهذه الرسوم هي الأغلى: الديب حرام ومصارنو حلال هي أصبحت الكيف حرام والشراب حلال.
غريب أمر هاد العدالة والتنمية ولماذا تستوردون المشروبات الكحولية راه حتى هما حرام معمري شفت شي حزب منافق وضد الشعب حتى لهذا
مبروك علينا دخول نادي كبار الحشاشين….
اصلا حنا مفهمينش واش تقنين الكيف من مصلحة المغاربة ولا غير كيزوقولينا الحقيقة.امورا هاد القرار حوايج خرا حنا معرفينهاش!؟؟؟
يبدو أن حزب العدالة والتنمية يتدرب على المعارضة التي تنتظره لأن الشعب المغربي أصبح يعي تمامٱ بأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لم يجدي نفعٱ وأتمنى أن تكون مشاركة مكثفة حتى لا نقع في نفس الخطأ
هده القبة تاع الفساد لاتمتل المواطن المغربي وعدم وجودها افضل الأنها تلهف الاف الملايير دون فائدة التقنيين ،التطبيع والا النمودج الوهمي لايعني الشعب في شى مايحدت في المهلكة شى جد خطير والتصاور الي كان كي عيش عليهم المخزن مند الاستقلال مبقاتش كتنفع الدولة التي تريد الإصلاح تعمل في صمت من أجل تطوير التعليم والصناعة وتجويد سوق الشغل برفع الأجور وخفض الضرائب أما لي كتبات ليه ماماه فرنسا جوج سطورا أو داير ليهم الحلقة والاشهار، أولي يجعل الحرام حلال تقنين المخدرات مابغيش الإصلاح بل يريد الفساد تحت اسم الإصلاح
بحال قننتوه بحال خلتوه الحشيش كيتباع بحالو بحال الخبز اطنان كتصدر للخارج اطنان كدخل المدن شكون كيتاجر فيه…..؟ كلشي باين بلا متغطو الشمس بالغربال اديرو فيها مسرحية
حسبنا الله و نعم الوكيل.دبا هاد الويل ممنوع او موجود فينما. دابا ك حللوه. كي غادي إكون الجيل جاي.. الله يحفظ
زعما البيجيديين قالو ليكم انتم كفار و هم مؤمنون .. قالو لكم الكيف صوتو ضدو لانه حرام ..
اما جمع الضرائب على الخمور (اللي محرمة بنص واضح) فماشي مشكيل .. و حتى التعامل مع الابناك الربيوة هانية .. المهم الحلال و الحرام بالرشوق. و على حساب الاجندة واش فهمتوني ولا لا؟!؟
إلى Ahmadtsafio مكاين ما تفهم تما ولا مايشرح تا واحد التفلايات هما هادو كايتفلاو على المواطن او مزال التفلايات ديال بالصح ل القدام غير إلى عاق بن آدم إعطيهوم التيساع ل الاحزاب كاملين باش إعرفو بعدا بلي المواطن فاق من النعاس
ايوا هذي هي ديمقراطية المغرب ههه ترى عجبا عجبا ، باش تعرفو بلي غي مسرحية مكاينة لا ديمقراطية لا ستة حمص ، من يدير الأمور غير هذه الأحزاب الشكلية ، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، الداخلية( المخزن) لي خاص تدافع عن الثوابت دبا هانتوما تتشوفو المنكر بعينيه : تقنين الحرام و شرعنته. الا تخافون يوم تبعثون و سوف تسالون إنما هي أيام و القبور هي اخرها.
وبهذا الموقف العنيد السيساوي اصبح هذا الحزب خارج التغطية.
لما تتعلق الزيادة في رواتبكم وامتيازاتكم لا تطلبون الإستشارة من اي من هذه المجالس
هذا دليل آخر جديد على نفاق ونفوق بيجدي .هذا الحزب يظهر مرة أخرى أنه ذو وجهين وجه ظاهر يعمل به مع الأغلبية حتى يظهر أنه الحزب الأول في المغرب والذي يقود الأغلبية ،فيمرر مشاريع القوانين ويقترحها ويوقع عليها ويوافق على السياسة العامة للدولة،وهذا بريستيج لا يريد أن يتنازل عنه لأنه يوفر لكوادره المناصب والكراسي والتقاعد السمين مثل ما حصل عليه فقيههم المنافق بنكيران.أما الوجه الثاني المقنع بالدين فهو اللاعب الإحتياطي الذي يستعمله عند الضرورة ليقوم بالتنويم السياسمغنطيسي ،خاصة في الفترة التي تسبق الإنتخابات.
هذا هو الحزب الذي ابتلانا الله به والذي عكر لنا حياتنا لعقدين من الزمن. عقدين أحسبهما شخصيا كانتا وبالا على المجتمع المغربي والطبقة الكادحة بالخصوص.
إذن أيها المغاربة قبل أن تصوتوا أفيقوا من التنويم السياسمغنطيسي الذي يتقنه البيجديون ، فكلنا مسلمون.
ماذا تنتظرون من ؟!
الذي يجعل الحرام حلالا حسابه عند ربه و لاداعي للتحجج، و أتركوا حججكم ليوم لقيامة حيث لم ينفعكم الندم و لن ينفعكم أسيادكم الدين يعطونكم الأوامر.
إذا أُسنِدت الامور لغير أهلها فإنتظر قيام الساعة.
يا حسرةً على بلادنا التي اصبح من هب و دب يقودها،
رحم الله الحسن الثاني
أقول وبصراحة للشعب المغربي أن هؤلاء على راس قيادة الحكومة ، ومن يمثلوكم داخل الغرفتين ، لهم ديماغوجية خاصة ومختلفة لتلك بحوزة الأحزاب كلها، لا يعلم خاصيتها إلا الله !
أقول لهؤلاء الذين يتبجحون بالمبدا الإسلامي كنظام لشؤون حياتهم ولا يبتغون غيره بديلا وسبيلا ، إن عقيدة التوحيد هي قاعدتكم الفكرية والتي ينبثق عنها ذاك النظام ! فأين أنتم من النضال لأجل تغيير مظاهر الشركيات والبادية لعموم الشعب المغربي من خلال المواسم والمهرجانات الدينية التي تصرف عليها موارد مالية كثيرة عوض صرفها فيما ينفع العباد ! ساهمتم في الرفع من قيمة الضريبة على الخمور والاوساكالمستوردة ! أين تطهير الأحياء المغربية من الكهنة والحسرة والمشعودين؟ وهل عشبة الكيف تعد عندكم من اكبر الكبائر ؟ وهل التطبيع أوصى به الله ورسوله ؟
قال تعالى : ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) ، (إن العهد كان مسؤولا ) ،(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )
ميكن لا دمقراطية ولا هم يحزنون أحزاب كدما في يد اللوبي المتحكم
يعني لو كان مثلا غدا يجد الامن عندي عشرون غراما او عشرون كيلوغرام من اجل الاستهلاك او التجارة لا أعاقب ،،او حتى لو افتح محل او مقهى وابيع الجوينطات ما شي ممنوع ،،يعني الشعب سوف يستفيد من التجارة ويركن الى الهدوء ولا يعرف ما يجري حوله لانه يصبح كله مزطول والحكومة هي الاخرى تكون مرتاحة من تكسار الراس ديال هذا الشباب ،وهذا يعتبر استعمال شرعي فهو من جهة يعتبر تجارة تذري دخلا على زاعه وناقله ومستهلكه والجميع يعش في راحة ،،لكن يبقى هناك اشكال كبير ،،كيف يتم تصديره للجيران ،،لابد ان نوسع تجارته الى المحيط حتى تعم الفائدة ويكون مصدرا لجلب العملة الصعبة
هنا يتبين نوع الحكم في البلاد لا ديمقراطية ولاهم يحزنون لاداعي للانتخابات لان الداخلية هي التي تسير البلاد العمال الأقاليم فوق المنتخبين لاتلهيو الشعب بالديمقراطية قاطعوا الانتخابات