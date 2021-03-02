مجلس النواب يصادق على قانون المناصب العليا

مجلس النواب يصادق على قانون المناصب العليا
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:22

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وتهم مقتضيات هذا المشروع، يضيف الوزير، تغيير تسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية”، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”، وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.

كما يروم المشروع القانون، حسب بنشعبون، تغيير تسمية “الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء”، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية “هيئة القطب المالي للدار البيضاء”؛ وكذا تغيير تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.

المقاولات العمومية المناصب العليا مجلس النواب مشروع قانون

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‫تعليقات الزوار

7
  • ali
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:33

    Un grand évènement… Le changement des appellations…

    1
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  • oujdi
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:35

    كان الأولى و الأجدر أن تصوتوا على ميزانية الناس التي تضررت جراء الفياضانات وكورونا ماشي باش تتقاسمو كعكة رمضان ، إن لم تستحي فاصنع ما شئت يا مصباح علاء الدين…

    2
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  • Nabil
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:38

    مجلس النواب يصادق على قانون كعكة المناصب العليا.

    1
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  • مدوخ
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:43

    لي فهم شي حاجة يفهمني !!!
    اقسم بالله العظيم ما فاهم والو!!!!

    -1
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  • هنيئا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:44

    هنيئا للشعب المغربي بهاته الإنجازات العظيمة،إضافة كلمات الموظفين واللوجستيك والماء حدث تاريخي سيكتب بمداد من ذهب وسيجعل الدول العظمى تحسدنا وكل هذا بفضل السياسة الرشيدة للحكومة العزيزة وشكرا للبرلمانيين على جهدهم الكبير وأتمنى أن تستمر الزيادات بالكلمات وليس في الأثمان

    5
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  • les hypocrites
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:48

    parlez un peu des salaires, des retraites, des prix, de la misere ,des agressions ect,,,,?

    3
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  • OUJDA
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:52

    كنت أتمنى أن يكون:٠مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لفاءدة الطبقة الفقيرة من أبناء الشعب…..

    5
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