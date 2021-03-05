مجلس النواب يصوت على مشاريع قوانين جاهزة‎

مجلس النواب يصوت على مشاريع قوانين جاهزة‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 5 مارس 2021 - 03:31

يعقد مجلس النواب، الجمعة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، المدرجة ضمن أعمال الدورة الاستثنائية.

بلاغ لمجلس النواب، توصلت به هسبريس، أورد أن هذه الجلسة العمومية، التي ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما يتعلق الأمر، يضيف المصدر ذاته، بالدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس.

الدورة الاستثنائية جلسة عمومية مجلس النواب مشاريع القوانين

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