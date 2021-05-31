مجلس النواب يمرر "تصفية معاشات المستشارين" وسط غيابات جماعية ‬

مررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين، المثير للجدل، وذلك بعد تصويت 6 من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت، رغم الجلبة التي صاحبت مواقفه.
ولم يتجاوز عدد الحاضرين للاجتماع 10 نواب، صوت منهم اثنان من “البيجيدي” وواحد من التجمع الدستوري واثنان من الفريق الحركي لصالح القانون؛ فيما رفضه اثنان عن الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتنع واحد عن “البام”.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس فقد حضر اثنان فقط من أصل 15 عضوا من “البيجيدي”، وواحد من أصل 12 عضوا من الأصالة والمعاصرة، و1 من أصل ستة عن الفريق الاستقلالي، والعدد نفسه عن فريق التجمع الدستوري.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، هما الوحيدان اللذان تقدما بمشاريع تعديلات على القانون، تروم تحويل “مساهمات الدولة” صوب صندوق كورونا، لكن التصويت الجماعي جاء بغير ذلك.
ويمكّن مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين، بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية (المستشارين) من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، أدى إلى توقيف مسطرة التشريع، لكنها استؤنفت مجددا فجاءت المصادقة بعد شهور من “البوليميك”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
. كاين واحد تلاتة لي صوتو ضد.. حنان رحاب .. بلافريج و باعزيز هادو يستاهلو تصفيقات المغاربة …
اكل السحت، ان الله يمهل ولا يهمل
كيعجونا بالنشيد الوطني تحت قبة البرلمان لذر الرماد في عيون الشعب والحقيقة هي المصلحة الشخصية حتى مساهمات الدولة وهي من جيوب الشعب لم يتنازلوا عنها . هذه هي الروح الوطنية لممثلي الشعب
اكلي السحت.ربعين مليون مغربي غادي اتقوص اعليكم والله لا خرجات ليكم العاقبة اعلى خير.
يوم بعد يوم يتاكد ان هذه المخلوقات تكون عصابات حقيقية تاتي على الاخضر واليابس في هذا البلد ألبءيس الغريب هو صمت وسكوت سلطة التحكم على هذه الافعال كأن هناك تواطؤ لقهر واستفزاز واحتقار هذا الشعب !!
لماذ سلطت الظروف هذه العصابات على هذا الشعب!! ؟؟ماذا فعل هذا الشعب لكي يعاقب هكذا ؟؟؟
الم أقل لكم ان المجلس المستشارين يجب ان يلغى نهاءيا
هولاء هم من ننتخبهم ليحاربوا الفساد والريع
انهم يستولون على المال العام
نائب برلماني يشتغل خمس سنوات ويتقاعد بالملايين وموظف يعمل 40 سنة لايتجاوز تقاعده تلاتة آلاف درهم ان لم يكن آه قرض بنكي سكني
جلسة تصفية معاشات المستشارين يحضرها 10 نواب…..ويتم التصويت على الاستفادة من مال غير مستحق…..3 ملايير سنتيم كان من المفروض ان يتم تفويتها اما الى صندوق الوباء او الى اي صندوق من صناديق معاشات المتقاعدين المهددة بالافلاس.هؤلاء نواب الامة فما بالك بالباقي ؟ 6 اعضاء صوتوا على قانون من الاهمية بمكان وكان المفروض حضور جميع الاعضاء …..امور غريبة تقع في بلادنا….
حسبنا الله ونعم الوكيل في هد شلاهبية طامعين حتى 3 ملايير ديال الدولة وقالك باغيين يخدموا الشعب المغربي رباعة المنافقين والدكاكين السياسية الله يأخد فيكم الحق دنيا واخرة
مع كل هذا سوف يتسابق الغافلون يوم الاقتراع.
اصدار قانون يتعلق بعدم استرداد بعض النواب لمعاشاتهم من صنروق كورونا !!! !!!
ظننت أنه قانون يتعلق بإلغاء جميع معاشات و امتيازات البرلمانيين و النواب ( الريع السياسي) !!!!
بمجرد البدئ في قراءة هذا المقال الذي لا علاقة له بالعنوان ينتابك شعور أن هذا الريع سيستمر و لا خير في هؤلاء النوام