مجلس حقوق الإنسان الأممي يندد بانتهاكات البوليساريو والنظام الجزائري

من قمع حركة “الحراك الشعبي” إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مرورا بالاضطهاد الذي يمارس ضد الأقليات الدينية، أثارت الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” موجة تنديد بمناسبة الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشكلت هذه الدورة، التي اختتمت بعد أربعة أسابيع من النقاشات على مختلف الأصعدة عبر تقنية الفيديو، فرصة للعديد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، ونشطاء حقوق الإنسان، لشجب هذه الأعمال المشينة والتعبير عن التضامن التام مع الضحايا، سواء في المدن الجزائرية أو داخل مخيمات الانفصاليين في تندوف، التي تعد “منطقة خارجة عن القانون” على حد قول أحد المتدخلين.
وانطلقت موجة الانتقادات في الأيام الأولى من الدورة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، التي دعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك”. ودعت، في هذا السياق، إلى “انتخابات حقيقية وديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية”.
وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد للمرة الثانية بشكل رسمي على “تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”، مشددة على أن “مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة”.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد نشطاء الحراك المناصر للديمقراطية”، وأشار في بيان صحافي إلى أن الاحتجاجات، التي استمرت على الإنترنيت في أعقاب وباء “كوفيد-19″، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و2020.
وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية”، ودعا “السلطات الجزائرية إلى الكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي”.
على إثر ذلك، تعاقبت العديد من منظمات المجتمع المدني خلال دورة مجلس حقوق الإنسان هاته على التنديد بالقمع في الجزائر، وكذا في مخيمات مليشيات “البوليساريو”. واستنكرت منظمات دولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرة أخرى، ارتكاب الجزائر انتهاكات ضد حقوق أقليات دينية، لاسيما حملة إغلاق أماكن العبادة البروتستانتية.
وفي هذا السياق، أعرب مجلس الكنائس العالمي والمنظمة الدولية للتضامن المسيحي عن “قلقهما البالغ إزاء الإغلاق المستمر للكنائس البروتستانتية في الجزائر”. وندد التحالف العالمي المعمداني، من جانبه، بـ “الحملة التي تقودها السلطات الجزائرية ضد الكنائس البروتستانتية والمسيحيين البروتستانت في الجزائر”.
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت منظمات أخرى تواطؤ ومسؤولية السلطات الجزائرية في الفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل أذناب “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وطلب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عدنان بريه من مجلس حقوق الإنسان التدخل من أجل المساعدة في كشف مصير شقيقه أحمد خليل بريه، العضو السابق في “البوليساريو” الذي تم اختطافه في يناير 2009 من قبل المخابرات الجزائرية، أثناء قيامه بتحقيق حول انتهاكات مرتكبة من قبل القادة الانفصاليين.
أما متدخلون آخرون من قبيل الخبير في العلاقات الدولية، ماتيو دومينيكي، والناشطة الجمعوية الصحراوية محجوبة داودي، فدعوا إلى الضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وندد الفاضل ابريكة، معتقل سابق في سجون “البوليساريو”، بشدة، بالقمع غير المسبوق الذي يمارسه القادة الانفصاليون في مخيمات تندوف ضد أصوات معارضة بتواطؤ مع السلطات الجزائرية، وأبرز أنه “منذ أن قرر قادة +البوليساريو+ بمباركة من الجزائر الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، استفحل في المخيمات المذكورة قمع غير مسبوق للحريات، وتنامت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين والاضطهاد وخطابات الكراهية، وكذا التحريض على العنف من قبل قادة “البوليساريو”.
وعلى غرار العديد من المنظمات، ندد الفاضل ابريكة بالحصار المفروض على السكان لمنعهم من مغادرة المخيمات، وأكد أنه يتم استدعاء المدونين لـ “مراكز أمن” +البوليساريو+ بحضور ضباط جزائريين وتهديدهم بالسجن في حال نشرهم وثائق تتعارض مع الدعاية التي يروجها إعلام الجبهة الانفصالية.
وندد ابريكة، من جهة أخرى، بالقيام في صفوف “البوليساريو” بتجنيد مقاتلين من جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل والصحراء، مسجلا أن “بعضهم يدعون بوجوه مكشوفة جهاديي الساحل إلى الانضمام لصفوف +البوليساريو+”، ودق ناقوس الخطر إزاء “واقع اللاقانون” الذي يسود مخيمات تندوف، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
كما أثيرت قضية حرق شابين صحراويين وهما حيين على يد جنود جزائريين بتندوف في أكتوبر الماضي، مجددا، خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
سئمنا ومللنا وتعبنا من كلمة يندد…. نريد عقوبات ضربة قوية ضد اﻻرهاب العسكري الجزائري ، وتحرير تندوف من عصابات البوليساريو وتقديمهم للعدالة. ..
و مادا ننتظر من حكم العسكر شعارات الحراك مدنية ماشي عسكرية
صفعة حقوقية اممية قوية للجزائر و البوليساريو. جمعوهوم ليهم كولهم دقة وحدة
النظام العسكري الدكتاتوري في سوريا خرب بلده ودمرها،
ليبيا كذلك خربها النظام الدكتاتوري العسكري للقدافي ،،
العراق بدوره خربه النظام الدكتاتوري العسكري في عهد صدام ،،
ارجوا ان يحقق الحراك الشعبي هدفه النبيل ويتدارك الموقف ، قبل أن تتحول الجزائر الى ما لا تحمد عقباه، نظرا لان كابرانات الجزاءر وجنرالاتها لم ياخدوا العبرة بعد مما يقع في محيطهم،،
المجلس الأممي جانب الصواب لأن هاتان الدولتين المسيرة من طرف العجزة يحترمان حقوق الإنسان لكن بالزروطة و الفلقة
الجزائر دابا بين المشكل الداخلي والحلقومة المغربية.. الله يحسن العوان.
العسكر غادي يديرو المستحيل باش يضربو المغرب أمام سياسة النخال للي دايرين ليهم..
الجزائر غاااادي تدخل للمغرب والمغرب ماغاديش يطلق رصاصة وحدة حقنا للدماء وحفاظا على المكتسبات.. العالم كلو غادي يندد وغادي يعزل الجزائر المعتدية وغادي يخرجو صاغرين..غادي تكون مقاومة غير شعبية هنا وهنا ولكن ماشي رسمية.
المغرب ماشي حيت ضعيف ماغاديش يقاوم.. ولكن من بعد غادي نعرفو أن المغرب هو الرابح وان الجزائر خسرت ماشي المعركة وإنما العالم كامل.. ولكن المغرب غادي يربح احترام الجميع كبلد السلم والامان والاستقرار.. وعاااااد يقدر يخدم طرانكيل من بعد مايسد نهائيا على للي غادي يطيح بيهم الشعب..
اللهم احفظنا جميعا من الحرب والقتل والفتن.
نرجو من الحكومة المغربية المطالبة من الأمم المتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان الأممي التدخل الفوري والعاجل بإرسال بعثة لاخلاء سبيل جميع المغاربة المحاصرين بمخيمات الذل والخزي والعار في تندوف لازيد من 45 سنة فمنهم من ساعدته الظروف ورجع إلى أرض الوطن ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فنظرا للظروف المعيشية والمزرية التي يعيشونها فوالله وتم والله لو ارسلت هذه البعثة إلى تندوف واعطوا إلى المتجزين الخيار إما البقاء في المخيم او الالتحاق بارض الوطن؟ فأكيد ان معظم المحتجين سيتم اختيارهم بالطبع علي الرجوع إلى وطنهم ولا يبق في المخيم إلى ما تبقى من البلطجية من الجزائريين واذنابهم من الكينيينوالجنوب افرقيين وغيرهم.
أكيد لقد مللنا من التنديدات النظام الجزائري لا ثقة فيه وهو صنيع ما يسمى بالمرتزقة البوليساريو للوصول إلى أهداف طبعا باءة كلها بالفشل . إذا ما العمل يجب محاصرة هذا النظام الغاشم على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى يتم اجتثاث هذا النظام الخبيث اللذي أزم شعبه على كل المستويات إضافة إلى زراعة البلبلة بين الأشقاء العرب.
جوو بايدن.