مجلس حقوق الإنسان يستقبل معتقلي الريف وجرادة‬

يباشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحركاته وأنشطته الترافعية باستقبال عائلات معتقلي “حراك الريف”، على بعد أيام قليلة من عيد الفطر الذي يشكل مناسبة لاستحضار آلية “العفو”. كما استقبل المجلس التي تشرف عليها آمنة بوعياش معتقلين سابقين ضمن أحداث “جرادة”.
ووفقا لما نقلته مصادر هسبريس، فقد تم “استقبال خلال اليومين الماضيين معتقلين سابقين ضمن أحداث جرادة استفادوا من العفو الملكي ومنهم من أنهى مدة العقوبة، بهدف التفاعل حول اهتماماتهم ومبادراتهم المدنية ومناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة أساسا بالترافع الحقوقي عن المنطقة الواقعة في أقصى شرق المملكة”.
وإلى جانب معتقلي جرادة، استقبل المجلس الوطني لحقوق الانسان بعض رموز حراك الريف الذين استفادوا من العفو الملكي مؤخرا، حيث طالبوا بضرورة الترافع عن باقي رفاقهم الذين يقضون عقوباتهم في سجون طنجة والناظور والحسيمة.
كما استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عائلات الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، حيث طالب بضمان شروط المحاكمة العادلة في ما يخص الملفين مع ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية.
أريد فقط شرحا لمفهوم حقوق الإنسان لكي لا اجنح على الصواب :قد لا يختلف اثنان أن كل مواطن ومواطنة له حقوق لكن في المقابل واجبات إذ لا يمكن تفرقتهما ،فالمواطنة الحقة هي حقوق وواجبات لا يمكن بتاتا الاستمتاع بالحقوق على حساب الواجبات وإلا اختلت الموازين وسادت الفوضى وتنامت العنصرية والاستبداد والاستعباد
مجلس حقوق الإنسان يستقبل حراك جرادة و حراك الريف اما حراك زاكورة ليسوا ابناء المغرب لأنهم يريدون ماء قد نكون مثل ابناء مصر هيا لنستعد للعطش دائما نقول ان الجنوب الشرقي الأفريقي المغربي لا ينتمي إلى هذا البلد مواطنين من الدرجة الثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يبدل المحبة بالصبر ربنا لاتؤخدنا بما فعل السفهاء منا أو المبطلون والله غالب ولله الأمر من قبل ومن بعد.