مجلس حقوق الإنسان يستقبل معتقلي الريف وجرادة‬

يباشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحركاته وأنشطته الترافعية باستقبال عائلات معتقلي “حراك الريف”، على بعد أيام قليلة من عيد الفطر الذي يشكل مناسبة لاستحضار آلية “العفو”. كما استقبل المجلس التي تشرف عليها آمنة بوعياش معتقلين سابقين ضمن أحداث “جرادة”.

ووفقا لما نقلته مصادر هسبريس، فقد تم “استقبال خلال اليومين الماضيين معتقلين سابقين ضمن أحداث جرادة استفادوا من العفو الملكي ومنهم من أنهى مدة العقوبة، بهدف التفاعل حول اهتماماتهم ومبادراتهم المدنية ومناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة أساسا بالترافع الحقوقي عن المنطقة الواقعة في أقصى شرق المملكة”.

وإلى جانب معتقلي جرادة، استقبل المجلس الوطني لحقوق الانسان بعض رموز حراك الريف الذين استفادوا من العفو الملكي مؤخرا، حيث طالبوا بضرورة الترافع عن باقي رفاقهم الذين يقضون عقوباتهم في سجون طنجة والناظور والحسيمة.

كما استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عائلات الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، حيث طالب بضمان شروط المحاكمة العادلة في ما يخص الملفين مع ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية.