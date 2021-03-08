"مجلس حقوق الإنسان" يطلق "لقاءات المناصفة"

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيطلق، في الفترة الممتدة بين 9 و27 مارس الجاري، لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة، “باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وذلك بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي، وبالنظر إلى الراهنية التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للنساء في السياق الوطني الحالي”.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن “هذه اللقاءات تهدف إلى تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساهمة في النقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، وكذا الوقوف عند نقط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في المجال”.

وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “‘الهدف من اللقاءات الجهوية والوطنية هو دعم النقاش المجتمعي حول المناصفة في الحقل السياسي، لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام والتشريعات، بل أن يعكس القطع مع تبريرات تهميش النساء، ونطلق بذلك مسار تحول مجتمعي واع بانعكاسات المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية ليس فقط للنساء”.

وورد ضمن البلاغ أنه سيتم التركيز في هذه اللقاءات على تقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية، على مستوى الترشيح، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والتصويت، والفوز بالمقاعد، والفوز بمناصب المسؤولية؛ فضلا عن تحديد أهم التحديات التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوقوف عند سبل الإصلاح الشامل، وذلك بناء على أحكام دستور المملكة، لاسيما الفصلان 30 و19 ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما المادة 4 والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

وستعرف هذه اللقاءات، يضيف البلاغ،”مشاركة الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين، وكذا التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية، وسيتم خلالها الاستئناس بتجارب وممارسات فضلى على المستوى الإفريقي والدولي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج يتضمن لقاءات جهوية بكل من جهة فاس-مكناس في 9 مارس، والعيون-الساقية الحمراء في 12 مارس، ودرعة-تافيلالت في 16 مارس، وتطوان-الحسيمة في 19 مارس، والشرق في 27 مارس. كما سيتم تنظيم لقاء وطني يوم 22 مارس الجاري.