مجلس حقوق الإنسان يطلق وحدة لحفظ الذاكرة

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم حفل لإطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده”، وذلك يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري بمقر أكاديمية المملكة بالرباط ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن إطلاق الوحدة “يندرج في إطار إعمال الإستراتيجية المندمجة للمجلس المعتمدة منذ 2019 واسترشادا بالمقتضيات الدستورية واستكمالا لمعالجة هيئة الإنصاف والمصالحة لإشكاليات تاريخية وحقوقية، في سياق تنفيذ التوصيات المتعلقة بقراءة الأحداث واستخلاص دلالاتها السياسية والحقوقية، وكذلك في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ”.
كما يهدف المجلس من خلال إحداث هذه الوحدة، وفق البلاغ عينه، “إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع”.
وأضاف بلاغ المجلس أن هذا الهدف “ينسجم ورؤية المجلس المندمجة المعتمدة منذ 2019، التي اهتمت بتنظيم الأرشيف الداخلي وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء وتسريع وتيرة تحويل المعتقلات السابقة إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وتقديم التوصيات بشأن القوانين المتعلقة بالمتاحف والمؤسسة الوطنية ذات الصلة، وكذلك استحضاره لحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ ضمن تصوره للنموذج التنموي من خلال الاقتراحات التي قدمها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.
وستشكل وحدة حفظ الذاكرة، المحدثة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته التي بقدر ما يمكن أن تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، بالمقابل، منطلقات لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وستكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية” يورد المصدر ذاته.
وختم البلاغ بأن المجلس سيعمل، من خلال هذه الوحدة، “على اتخاذ المبادرات اللازمة في مجال حفظ الذاكرة، والتي قد تبدأ بالتفاعل مع مختلف أنواع التدوين الشخصي للأحداث التاريخية ذات الصلة بالانتهاكات السابقة والبحث والتناظر حولها، مرورا بالتأهيل السوسيو-اقتصادي لمراكز الذاكرة وتنتهي بإنشاء المتاحف والعناية بالأرشيفات وحسن استثمارها”.
أين مجلس حقوق الإنسان وتلك الهجرة الجماعية للأطفال والنساء والقاصرين نحو سبتة.. لماذا صمت في هذا الباب؟؟
حبذا لو قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحيين وتصفية ما تبقى من ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص التي لازالت في ذمته منذ سنة 2004،والتي أجاب الراحل بنزكري تغمده الله بواسع رحمته، بعض الضحايا أو ورثتهم بموافاته بوثائق وشواهد طبية تكميلية للملف، وبالفعل ارسلوا آنذاك الوثائق المطلوبة إلا أن الضحايا أو ورثتهم لازالوا لم يتوصلوا منذ ذلك التاريخ بأي رد في الموضوع،
ميزانية هذا الحفل وزعوها على المحتاجين و الفقراء خير من الكلام
حقوق الإنسان وما أدراك ما حقوق الانسان: ما هي ؟وما حدودها؟ وما مفهومها؟أظن أن أبسط هذه الحقوق هي : السكن ،الصحة، التعليم، العيش الكريم كاساسيات وضروريات، ثم يليها حرية التعبير والتنقل وإبداء الرأي والنقد ووو ككماليات لكن الملاحظ وقد لا يختلف عليه اثنان أن الضروريات لم تحسم بعد وكيف لكم أن تهرولوا لإرساء الكماليات في غياب الضروريات ،ومن المنطق جدا أن الضروريات هم ركائز الكماليات.
وما علاقة المغرب بحقوق الاانسان فهما لا يلتقيان اصبح يشبه ببليبيا وسوريا
وجهكم صحيح حقوق الانسان ادخل للادارة+لسبيطار+الحبس خليونا متصاور المغاربة كلهم عايقين