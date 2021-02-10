مجلس حكماء المسلمين يصدر مجلة فصلية جديدة

مجلس حكماء المسلمين يصدر مجلة فصلية جديدة
صورة: خاص
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 09:05

صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة “الحكماء” الفصلية، التي يشرف عليها مجلس حكماء المسلمين.

وضم العدد مجموعة من المواضيع، منها “رسالة الإمام الطيب.. لا أحد آمن بمفرده”، و”عامان على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.. النداء الصالح لكل ضمير حي”، و”قراءات واجتهادات.. جذور الإخاء والتسامح في المنهج الإسلامي”.

وجاءت كلمة العدد للأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الدكتور سلطان فيصل الرميثي، تحت عنوان “أمة لا تحتفي بالهزيمة”.

الحكماء مجلة فصلية مجلس حكماء المسلمين

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