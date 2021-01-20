مجلس وزاري مرتقب يفرج عن عشرات التعيينات الجديدة

مجلس وزاري مرتقب يفرج عن عشرات التعيينات الجديدة
صورة: و.م.ع
الأربعاء 20 يناير 2021 - 07:33

يروج داخل الأوساط السياسية والحكومية حديث عن مجلس وزاري مرتقب انعقاده قريبا جدا، يتم فيه الإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم عددا من الولاة والعمال ومسؤولي مؤسسات عمومية، وكذا بعض السفراء الذين سيتم اعتمادهم.

وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تعيينات المجلس الوزاري تهم حوالي 40 شخصية، ما بين كفاءات شابة وأخرى جديدة.

يذكر أن المجلس الوزاري الأخير أجل الإفراج عن لائحة بعض الولاة عقب تغيير مفاجئ سقط بموجبه عامل من الدار البيضاء كان مرشحا لمنصب وال، غير أن اللائحة الجديدة ينتظر أن ترى النور قريبا بسبب اقتراب موعد الانتخابات.

وكان عدد كبير من المسؤولين ببعض المؤسسات العمومية قد حزموا حقائبهم منذ مدة في انتظار المغادرة، غير أن التطورات الوبائية والدبلوماسية ساهمت في بقائهم في مناصبهم حتى إشعار آخر.

الانتخابات التطورات الوبائية والدبلوماسية لائحة تعيينات مجلس وزاري

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