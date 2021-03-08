مجموعة "أوزون" تُفرح عاملات نظافة في "عيد المرأة" بعمرات ومنح مالية

مستحضرة مجهوداتهن المبذولة في كلّ ربوع المملكة، نظمت مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات، مساء اليوم الإثنين، حفلا تكريميا لعاملات نظافة مغربيات يشتغلن داخل المؤسّسة، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة، بحضور المدير العام رئيس المجموعة، عزيز البدراوي، ومسؤولين إداريين داخل المؤسسة عينها.

وتحت شعار “شكرا..إنكن صانعات نجاح أوزون”، احتضن المقرّ الاجتماعي لمجموعة “أوزون” حفلا تكريميا لفائدة “صانعات نجاح أوزون”، وهن النسوة اللواتي “واكبن وساهمن في صنع نجاح المجموعة، ومازالت مجهوداتهن متواصلة في خدمة المؤسسة والمجتمع بنكران للذات وتضحيات لا تنتهي”.

وقال المنظّمون إنه “لا يمكن لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلا أن تحتفي بهن عرفانا بما قدمنه لها، سواء في الإدارة كمديرات ناجحات، أو في التسيير كمسؤولات حازمات، أو في الميدان كعاملات مكافحات”.

وتمّ خلال الحفل تكريم أقدم عاملة نظافة، ويتعلق الأمر بالعاملة الشنتوف ربيعة، التي تشتغل مع “أوزون” منذ انطلاقتها الأولى. وقالت المحتفى بها: “التكريم جميل والناس تفكرونا بالعمرة. أشعر بسعادة غامرة”. كما تم تكريم فاطمة الزهراء التوزاني، وهي أصغر عاملة نظافة، تشغل في حديقة حيوانات بالرّباط، وقالت في هذا الصدد: “أشكر المدير على مجهوداته المبذولة”، مقدمة تهنئتها للمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما تم الاحتفاء بكنزة رزقي، أصغر إدارية في “أوزون”، التي هنأت جميع الأمهات المغربيات، داعية إلى بذل مزيد من المجهودات من أجل إسماع صوت النساء. وتمّ أيضا الاحتفاء بالعاملة فاطمة أيوبي، أقدم إدارية في الشركة، التي شكرت الشركة على مجهوداتها والتفاتة المدير إلى النّساء والعاملات داخل المجموعة، موردة: “فزت بعمرة لم أكن أتوقعها وأشكر جميع العاملين في الشركة”.

عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، قال إنه “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم الاحتفاء بعاملات نظافة مغربيات، من بينهن أصغر وأقدم عاملة وإدارية، لأن دورهنّ لا يقدّر داخل المجتمع”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بصانعات نجاح المؤسسة، اللواتي يشتغلن في مرافق متعددة من مطارات وحدائق وبعدد من مدن المملكة”.

وأوضح البدراوي في تصريح لهسبريس أن “للعاملات في أوزون دور كبير داخل المجتمع، وهي مناسبة لاستحضار دورهنّ وتضحياتهن ومجهوداتهن؛ بينما يوم واحد غير كاف للاحتفال بالمرأة، وهو يوم كبير يجب الوقوف عنده”، وزاد: “هن أهل الثقة سواء على المستوى الميداني أو الإداري أو القطاعي”.

وتم تكريم أقدم عاملة وإدارية بمنحهما هدية أداء مناسك العمرة مدفوعة التكاليف كاملة، وكذلك تكريم أصغر عاملة نظافة وأصغر إدارية بقضاء عطلة نهاية الأسبوع مدفوعة التكاليف بمدينة مراكش. كما تضمن الحفل تقديم منح مالية تدعم تمدرس عشر متفوقات من بنات عاملات النظافة.

وستقدم هدايا رمزية لعاملات أوزون بجميع فروعها بجهات المملكة، يشرف على توزيعها المدراء الجهويون والإقليميون.