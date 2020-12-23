مجموعة "أوزون" للنظافة تنال ثقة المجلس الجماعي لعاصمة الصحراء

نالت المجموعة المُواطنة “أوزون” للبيئة والخدمات ثقة المُشرفين على التدبير المحلي بمدينة العيون، حيث ستتكلف بتدبير قطاع النظافة في عاصمة الصحراء المغربية، قصد السهر على نظافة المدينة خلال السبع سنوات المقبلة، مع عزمها تحقيق التنمية المستدامة العمومية بما يتماشى مع سياستها البيئية المنُتهجة بالقارة الإفريقية.

وقد أُعطيت الانطلاقة الرسمية، اليوم الأربعاء، لشركة “Ozone Laâyoune La Perla” من أجل السهر على نظافة مدينة العيون في السنوات المقبلة؛ وذلك بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، ورئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، والرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، عزيز البدراوي، بحضور منتخبي المدينة وسلطاتها المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وبخصوص تفاصيل الصفقة المُعلن عنها، فإن الحجم السنوي للنفايات يُقدر بـ63610 أطنان، بتكلفة استثمارية تبلغ 51604000.00 درهم، فيما تُقدر التكلفة السنوية للعقد بـ 33509574.00 درهم، بينما ستُوفر المجموعة المُواطنة 250 منصب شغل لفائدة أبناء المدينة، وفق ما كشفته جماعة العيون.

وتتوفر شركة “أوزون العيون لابيرلا” على أسطول ضخم من أحدث الآليات والمعدات اللوجستيكية، التي تحترم البعد الإيكولوجي للمنطقة، إضافة إلى العمل بنظام الحاويات تحت الأرضية والهوائية الصديقة للبيئة، والدراجات الهوائية والكهربائية ثلاثية العجلات التي ستُسهل مهام عمال النظافة؛ وهو ما من شأنه الرفع من جودة خدمات الكنس اليدوي. كما ستستثمر شركة أوزون، حسب دفتر التحملات، في العنصر البشري المحلي من خلال توفير عدد مهم من فرص الشغل لأبناء المدينة.

وتتوزع آليات الجمع، تبعاً لبلاغ صادر عن المجلس الجماعي لمدينة العيون، بين 20 حاوية هوائية 2 م³، و15 حاوية تحت أرضية، و200 حاوية من حجم 1100 لتر، و800 حاوية من حجم 660 لترا، و100 حاوية من حجم 360 لترا، و100 حاوية من حجم 240 لترا، و200 حاوية الجمع الانتقائي من حجم 360 لترا، و250 سلة للمهملات، و7 حاويات حديدية من حجم 5/6 م³، وشاحنتي غسل الحاويات.

أما آليات الجمع، فتتوزع بين 18 شاحنة ضاغطة 14 م³، و4 دراجات كهربائية ثلاثية العجلات، و6 شاحنات من نوع Satellite Benne، وشاحنتين من الأشغال العمومية 10 م³ مزودة برافعة، وشاحنتين متعددة الحاويات الحديدية، وأربع دراجات نارية.

وبخصوص آليات الكنس اليدوي والميكانيكي، فيتعلق الأمر بـ250 عربة للكنس اليدوي، و8 دراجات نارية، وسيارتين، وعشر دراجات هوائية ثلاثية العجلات للكنس اليدوي، بالإضافة إلى جرافات متعددة، و5 مكانس كهربائية، و4 آلات لطحت النفايات الخضراء، وآلة ميكانيكية لإزالة الأعشاب الضارة، وشاحنتين للغسل الآلي بالضغط العالي، وشاحنات صهريجية، وشاحنات للكنس الآلي.

جدير بالذكر أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في حوالي خمسين مدينة مغربية، وبجميع موانئ الصيد البحري بالمملكة (77 ميناء) وسبعة مطارات دولية، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها تسعة آلاف عامل وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.

وتعتبر مجموعة أوزون للبيئة والخدمات مقاولة مواطنة رائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة؛ الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015.

وتوجت المجموعة بجائزة كلوبال العالمية كأفضل شركة عربية تشتغل بقطاع البيئة لعامي 2018 و2020 على مستوى العالم العربي، وكذا شهادات “الأيزو” العالمية (ISO 9001) للجودة و( ISO14001) للبيئة و (OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعي الضرائب المصنفة”.