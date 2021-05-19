مجموعة جديدة برأسمال مليار درهم في المغرب

أصبحت مجموعة “فيونوس كوم” وهولدينغ “بنجلون أمزيان” مندمجة في مجموعة جديدة رأت النور، مؤخرا، باسم “أو كابيتال غروب” (O Capital Group) برئاسة رجال الأعمال المعروف عثمان بنجلون برأسمال اجتماعي يناهز مليار درهم.

وذكرت المجموعة الجديدة أن اندماج واستيعاب “فينانس كوم” من هولدينغ “بنجلون أمزيان” وتأسيس مجموعة باسم جديد يأتي بهدف تبسيط هيكلة شركات الهولدينغ وتجميع المساهمات في كيان واحد، ويواكب ذلك رغبة في بدء مرحلة جديدة في تاريخ المجموعة تحت علامة تجارية جديدة ملهمة وحاملة للقيم.

وجاء في بلاغ صحافي لمجموعة “أو كابيتال غروب” أن هذا التغيير يأتي بعد عقدين من الإنجازات حققتها شركة “فينونس كوم”، والتي دعمت خلالها المجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن توسعها على المستويين القاري والدولي.

وقد استثمرت مجموعة “فينونس كوم” بشكل كبير في مهن البنك من خلال “بنك إفريقيا”، والتأمين عبر “الملكية الوطنية للتأمين”، والاتصالات عبر “ميدي تيليكوم أورونج”، والبنايات المرموقة مثل المشروع الرائد برج محمد السادس على ضفة وادي أبي رقراق.

وأشارت المجموعة إلى أنها كانت دائما متحدة حول قيم التفاؤل والطموح مع الاقتناع بأن الإنسان هو الثروة الأساسية، كما عملت على إعادة ابتكار نفسها واستباق التغيرات في عالم متغير للتوجه نحو المستقبل والاستثمار في مهن إستراتيجية جديدة.

وأوضحت المجموعة الجديدة أن اختيار الاسم الجديد يعكس الثقة المتجددة في المستقبل، فحرف “أو” مستوحى من الاسم الشخصي لمؤسسها عثمان بنجلون حيث تم تصميمه على شكل رسم “إنسو” الدائري المعروف في الثقافتين الصينية واليابانية.

وتمضي المجموعة في شرح هويتها الجديدة بالقول إن “الدائرة المفتوحة لحرف “أو” تستحضر الطبيعة اللانهائية للزمان والمكان، فهي تذكر بشكل العالم والكون. أما شكلها الخطي، فيعطي فكرة عن الحركة والإبداع وتحافظ على توازنها من خلال استقامة قاعدتها الأفقية، للدلالة على صرامة ومتانة مجموعة مستدامة”.

وذكر البلاغ الصحافي أنه باندماج المجموعتين العائليتين وإعادة تنظيم أنشطتها، أصبحت “أو كابيتال غروب” تتوفر على رأسمال اجتماعي قدره مليار درهم وموارد مهمة ستسمح لها بمواصلة استثماراتها وتعزيز تجذرها وإشعاعها على الصعيد الوطني والقاري والعالمي.