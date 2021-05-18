مجموعة "شذرات من حياتي" تصدر بالإنجليزية

صدرت، حديثا، ترجمة إنجليزية للمجموعة القصصية “شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال” للكاتب بوشعيب المسعودي.

وتضم المجموعة القصصية، التي ترجمها عبد الرحيم فشتال، 62 قصة قصيرة “عبارة عن مزيج من الواقع الشخصي، والواقع المحيط، ومن الخيال الواسع بأسلوب آخر”، وفق مؤلفها.

وفي تقديمه لهذا العمل، قال نور الدين محقق، الناقد والباحث السيميائي، إن الأمر “يتعلق بشذرات حكي بسيط وعميق في الآن ذاته، وهي قصص تقع بين حدي الواقع والخيال لتنحت لها وجودا بهيا في تربة الأدب الحكائي الجميل، كما أنها تغوص في الذات لتستكشف عوالمها المتعددة، ولتبحث في هذه العوالم عما يستدعي الدهشة ويظل عالقا بالذاكرة، لكنها وهي تفعل ذلك لا تنسى أبدا أن تغوص أيضا في عوالم المحيطين بهذه الذات في أحايين كثيرة كي تقدم وجهات نظرهم حول الواقع المحيط بهم”.

يشار إلى أن بوشعيب المسعودي طبيب مختص في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، وإلى جانب أعماله القصصية، فهو مهتم بالتصوير الفوتوغرافي وبالفيلم السينمائي، وصدرت له مؤلفات عديدة؛ منها كتاب “الوثائقي أصل السينما”، والمجموعة القصصية “لهفة وهتاف.. شذراتهم”، و”الثقافة الطبية في السينما”، كما شارك في كتب جماعية من قبيل “شفشاون في عيونهم”، و”حقوق الإنسان في الفيلم الوثائقي، تجليات”، و”الصمت في السينما”.