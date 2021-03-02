مجموعة "فوزيون" تفتتح مركزا جديدا في المغرب

في إطار مواصلة توسعها في إفريقيا، بعد تواجدها بكل من أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط، قررت مجموعة Fusion BPO services لمراكز الاتصال أن تنشئ مركزا جديدا لها بالمغرب.

وترى الشركة أن وجود مركز لها بالمغرب سيوفر لها العديد من المزايا لتحقيق هذا التوسع؛ نظراً لقربه الجغرافي والثقافي من أوروبا، وتوفره على بنية تحتية جيدة ومزايا تنافسية وموارد بشرية متعددة اللغات. كما أن المغرب، وفق رؤية الشركة، يعد الوجهة الأكثر طلبا فيما يخص خدمات الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا.

في الحوار التالي، يفصل بول تريهي PAUL TRIHEY، نائب رئيس مجموعة “فوزيون” لأوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر في أسباب هذا الاختيار وآفاق الشركة وطموحاتها الاستثمارية.

وهذا نص الحوار:

هل لكم أن تقدموا لنا نبذة عن مجموعة Fusion BPO services؟

مجموعة “Fusion BPO Services” تضم مراكز اتصال متعددة اللغات، تقدم حلولا في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية من خلال 18 مركزا في تسع دول. ومنذ إنشائها سنة 2004، سجلت المجموعة نمواً مستمراً من حيث الخدمات والتواجد العالمي.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة درابر بالولايات المتحدة الأمريكية ومدينة كولكاتا بالهند، ونعمل على تقديم حلول مركز اتصال شاملة للزبناء عبر مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة.

لماذا اختيار المغرب لتوسيع أنشطة المجموعة؟

لدى المجموعة تواجد قوي في أسواق أمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا والمحيط الهادي، ونتطلع إلى توسيع تواجدنا في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، ووجود مركز لنا في المغرب يعطينا العديد من المزايا لتحقيق هذا الهدف. ونظراً لقربه الجغرافي والثقافي من أوروبا، وتوفره على بنية تحتية جيدة ومزايا تنافسية وموارد بشرية متعددة اللغات، فإن المغرب هو الوجهة الأكثر طلباً فيما يخص خدمات الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا.

هناك فاعلون كثيرون في هذا المجال بالمغرب، ألا تخشون المنافسة؟

مجموعة “فوزيون” هي قوة يحسب لها الحساب في مجال ترحيل المسارات المهينة (Business process outsourcing). وقد راكمنا نجاحات في عدد من البيئات التنافسية، والدليل على ذلك هو مراكزنا الـ18 المتواجدة في أسواق مختلفة. وعلى سبيل المثال، أثبتت المجموعة مكانتها كفاعل رائد في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الثلاثين سنة الماضية. وبالنظر إلى هذه النجاحات، يمكننا القول إننا فاعل ذو خبرة كبيرة ويمكننا النجاح على الرغم من المنافسة المتواجدة في المغرب.

هل هناك خطط استثمارية لمجموعتكم في المغرب؟

بالنظر إلى تمتعه بموقع إستراتيجي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيلعب المغرب دورا مهما في تجسيد خطتنا التوسعية في هذه المنطقة. وحين سنحقق النمو في هذه المنطقة سوف نستقطب العديد من مشاريع الترحيل آنذاك، وسنكون قادرين على تنمية حضورنا في المغرب، وسنواصل الاستثمار فيه وكذلك في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.

ما الذي يميز خدماتكم عن الفاعلين الآخرين في هذا المجال؟

في مجموعة “فوزيون”، نعيش وفقاً لشعارنا “قوة التواصل الإنساني”؛ فنحن نضع موظفينا في قلب إيديولوجيتنا، فخدماتنا تشهد تطوراً مستمراً، وهو ما يضعنا في الصدارة مقارنة بمنافسينا. لقد قمنا، مؤخراً، باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الأتمتة؛ وهو ما أضاف قيمة إلى عمليات زبنائنا، وهو ما يميزنا عن بقية الفاعلين في مجال “ترحيل المسارات المهنية”.

ما هو طموحكم مستقبلا على مستوى المغرب؟

طموحنا هو تحقيق النمو في المغرب، والتوجه نحو أسواق أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة.

ولقد تأقلم شركاؤنا المغاربة بسرعة مع ثقافة fusion bpo services، ونشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح هاته التجربة الرائدة ونعدهم بالأفضل في قادم الأيام.