مجموعة "مجابن بل المغرب"

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تعليقات الزوار1
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يجب فتح المجال أمام شركات أخرى لتحسين الجودة و المنافسة و كترة وتنوع المنتوج وليس شركة واحدة تسيطر على السوق نفس الشيء مع المنتوجات الأخرى وليس دائما البقرة الضحكة على دقون المغاربة