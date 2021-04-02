مجموعة "مجابن بل المغرب"

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‫تعليقات الزوار

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  • ولد لبلاد
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 09:31

    يجب فتح المجال أمام شركات أخرى لتحسين الجودة و المنافسة و كترة وتنوع المنتوج وليس شركة واحدة تسيطر على السوق نفس الشيء مع المنتوجات الأخرى وليس دائما البقرة الضحكة على دقون المغاربة

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