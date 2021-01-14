مجموعة "ملاحم صغيرة" ترى النور باللغة الفرنسية
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يناير 2021 - 10:13
رأت النور ترجمة للمجموعة القصصية “ملاحم صغيرة”، لكاتبها الصحافي والباحث نبيل دريوش.
نقل هذه المجموعة القصصية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية المترجم محمد احمودان، وقد كانت أولى الأعمال التي أصدرها دريوش، وحصلت على جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب في دورة 2007.
وعبر دريوش عن سعادته بـ”هذه المفاجأة مع بداية هذا العام الجديد”، مبديا ثقته في أسلوب المترجم وجماليته، راجيا أن يروق العمل لعشاق اللغة الفرنسية.
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