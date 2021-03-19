مجموعة وجدة، هو الاسم الذي اختاره الجزائريون لعدد من كبار المسؤولين الذين لجؤوا إلى المغرب في خمسينيات القرن الماضي، وبالتحديد إلى مدينة وجدة شرقي البلاد، للاستقرار فيها.

وعند نيل الجزائر استقلالها عام 1962، تحول زعماء ثورة الأمس، إلى قادة تلك الحقبة وما بعدها وأمسكوا بكل مفاصل الدولة والمناصب السياسية والعسكرية.

أبرز أعضاء المجموعة حسب الصورة:

1- عبد العزيز بوتفليقة المدعو عبد القادر المالي

2- محمد إبراهيم بوخروبة المدعو هواري بومدين

3 – علي كافي

4 – عبد الحفيظ بوصوف المدعو سي مبروك

5 – مصطفى بن عودة المدعو عمار

6 – بودغين بن علي المدعو سي لطفي

7 – محمد راوي المدعو سي توفيق

8 – العقيد مستغانمي أحمد المدعو سي راشيد

9- السفير لعلا

10 – محمد بوداود المدعو منصور.