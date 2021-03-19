مجموعة وجدة، هو الاسم الذي اختاره الجزائريون لعدد من كبار المسؤولين الذين لجؤوا إلى المغرب في خمسينيات القرن الماضي، وبالتحديد إلى مدينة وجدة شرقي البلاد، للاستقرار فيها.
وعند نيل الجزائر استقلالها عام 1962، تحول زعماء ثورة الأمس، إلى قادة تلك الحقبة وما بعدها وأمسكوا بكل مفاصل الدولة والمناصب السياسية والعسكرية.
أبرز أعضاء المجموعة حسب الصورة:
1- عبد العزيز بوتفليقة المدعو عبد القادر المالي
2- محمد إبراهيم بوخروبة المدعو هواري بومدين
3 – علي كافي
4 – عبد الحفيظ بوصوف المدعو سي مبروك
5 – مصطفى بن عودة المدعو عمار
6 – بودغين بن علي المدعو سي لطفي
7 – محمد راوي المدعو سي توفيق
8 – العقيد مستغانمي أحمد المدعو سي راشيد
9- السفير لعلا
10 – محمد بوداود المدعو منصور.
رحم الله من قال اتق شر من أحسنت إليه
كان صحاب ليا شي فرقة موسيقية شعبية من وجدة ، لاباس ملي قريت المقال كامل ههههه،
المغرب بلد عريق جداً و التاريخ يؤكد ذلك.
و النظام العسكري الجزائري الخائن زائل في القريب العاجل إن شاء الله.
صورة يمكن لك تشم فيها رائحة الغدر و الخيانة و نكران الجميل
إن أنت أكرمت اللئيم تمردا
خير الكلام ما قل و دل هذا ما ينطبق على هؤلاء بدون نقصان