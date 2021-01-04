مجهولون يقتلون سائق تاكسي نواحي اشتوكة

عثر قبل منتصف ليل الإثنين على جثة سائق سيارة أجرة بجانب الطريق الإقليمية 1009، الرابطة بين مدينة بيوكرى والطريق السريع أكادير تارودانت، وعليها آثار طعنات عدة.
ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد عُثر أيضا على سيارة الأجرة بالجماعة الترابية آيت اعميرة. ويرجح أن يكون مجهولون قد أقدموا على قتل السائق وسرقة سيارة الأجرة، قبل أن يتخلصوا منها في آيت اعميرة.
وخلفت الواقعة استنفارا أمنيا لدى مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي انتقلت إلى مسرح الحادثة، كما يجري رفع البصمات وإجراء الأبحاث اللازمة من أجل فك لغز هذه الجريمة.
ونقلت جثة المفارق للحياة، الذي يتحدر من دوار “إمزيلن” بالجماعة الترابية واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها، إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تكثف المصالح الدركية أبحاثها من أجل الوصول إلى مقترفي الفعل الإجرامي.
اقسم بالله مادام الاعدام غير مطبق في بلادي . سوف نرى أبشع من هذا كل يوم. الله يرحم السائق ويصبر عائلتو . وحسبي الله ونعم الوكيل.
نعم لقد أصبح الوضع الأمني في مهب الريح لابد من حكومة العثماني ان تستقيل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها
مكايدوز نهار بلا ماتسمع فيه جريمتين قتل أو ثلاث من طرف الذكر وما خفي أعظم وزد على ذلك شتى انواع الجرائم الأخرى من سرقة ونصب واحتيال واغتصاب للاطفال والرضع ويقولون أن المرأة أكثر ساكني جهنم والله يرحم الفقيد ويصبر أهله ويجب انزال أقصى العقوبات على الجناة والحل الوحيد إعادة عقوبة الإعدام لأن هادشي كثر بزاف وماحد ماكايزيد كايتكاثر كثر وكثر
منطقة سوس اخطر منطقة في المغرب قتل خطف اغتصاب بيدوفيليا…بالطبع سيأتي البعض ليقول ان الجرمين ليسوا سواسة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،انا كمغربي اطالب من السلطات بتطبيق قانون الإعدام،لان الاجرام والقتل اصبح سهل بالنسبه للمجرمين أصبحوا لا يخافون الله ولل القانون ،ان لم تسدد القوانين فسوف نصبح في الغابة القوي يأكل الضعيف
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
ماذا دها هؤلاء القتلة الذين يقتلون الأرواح لنهب أرزاقهم بئس الصنيع
وأسال الله العظيم ان ينال القاتل او القتلة جزاءهم في اقرب وقت وان يتغمد الفقيد الذي لاذنب له بكامل مغفرته وان يلهم اهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
لايوجد شيء اسمه مجهولون ان شاء الله الفرقة التقنية والعلمية بسرية الدرك الملكي ستصل الى الجناة في اقرب وقت ،