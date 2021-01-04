مجهولون يقتلون سائق تاكسي نواحي اشتوكة

عثر قبل منتصف ليل الإثنين على جثة سائق سيارة أجرة بجانب الطريق الإقليمية 1009، الرابطة بين مدينة بيوكرى والطريق السريع أكادير تارودانت، وعليها آثار طعنات عدة.

ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد عُثر أيضا على سيارة الأجرة بالجماعة الترابية آيت اعميرة. ويرجح أن يكون مجهولون قد أقدموا على قتل السائق وسرقة سيارة الأجرة، قبل أن يتخلصوا منها في آيت اعميرة.

وخلفت الواقعة استنفارا أمنيا لدى مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي انتقلت إلى مسرح الحادثة، كما يجري رفع البصمات وإجراء الأبحاث اللازمة من أجل فك لغز هذه الجريمة.

ونقلت جثة المفارق للحياة، الذي يتحدر من دوار “إمزيلن” بالجماعة الترابية واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها، إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تكثف المصالح الدركية أبحاثها من أجل الوصول إلى مقترفي الفعل الإجرامي.