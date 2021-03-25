مجهول يهدد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط

استولى شخص مجهول، اليوم الخميس، على طائرة للخطوط الجوية الموريتانية كانت جاثمة على مدرج المطار< بعد أن اقتحمها وهدد بتفجيرها.

وقال مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي إن الشخص الذي اقتحم الطائرة، التي كانت خالية من الركاب، هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.

وتابع المصدر: “حتى الساعة نجهل مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته”، مرجحا أن يكون أجنبيا لا يتحدث العربية، وأضاف أن الطائرة من نوع ” آمبرايير” تابعة لناقل الجوي الموريتاني.