مجهول يهدد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط

مجهول يهدد بتفجير طائرة في مطار نواكشوط
صورة: أرشيف
الخميس 25 مارس 2021 - 13:20

استولى شخص مجهول، اليوم الخميس، على طائرة للخطوط الجوية الموريتانية كانت جاثمة على مدرج المطار< بعد أن اقتحمها وهدد بتفجيرها.

وقال مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي إن الشخص الذي اقتحم الطائرة، التي كانت خالية من الركاب، هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.

وتابع المصدر: “حتى الساعة نجهل مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته”، مرجحا أن يكون أجنبيا لا يتحدث العربية، وأضاف أن الطائرة من نوع ” آمبرايير” تابعة لناقل الجوي الموريتاني.

اختطاف طائرة الخطوط الجوية الموريتانية شخص مجهول مطار نواكشوط الدولي

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