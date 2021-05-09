محاربة المخدرات تسقط شخصا بسوابق عدلية

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المدينة جليز، في مراكش، شخصا من ذوي السوابق القضائية متورطا في مسك وترويج المخدرات على مستوى حي الفخارة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الفرقة الأمنية سالفة الذكر رصدت النشاط المحظور للشخص المعني، الذي غادر حديثا أسوار السجن، ليتم فرض حراسة سرية على مجال نشاطه؛ ما مكن من ضبطه متلبسا بمسك كمية من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وأضافت المصادر ذاتها أن “إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة، التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بمحل سكنى الشخص الموقوف مكنت من حجز 15 صفيحة إضافية من المخدر نفسه”.

وفي انتظار إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة، لحاجة البحث.