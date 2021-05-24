محاربة المخدرات توقف 4 أشخاص بشيشاوة

محاربة المخدرات توقف 4 أشخاص بشيشاوة
صورة: أرشيف
الإثنين 24 ماي 2021 - 17:55

أوقفت عناصر الدرك بالمركز الترابي لمجاط بإقليم شيشاوة، الاثنين، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم الاتجار في المخدرات والفساد.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط الأشخاص الأربعة متلبسين بحيازة أربعة كيلوغرامات من القنب الهندي “الكيف” و50 غراما من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا التدخل، الذي وقع بدوار الشويحية بالجماعة الترابية القروية مجاط، مكن من وضع حد لتحركات الشخص الرئيسي، والذي يشكل موضوع مذكرات بحث قضائية عديدة، إلى جانب مساعده في إعداد وتوزيع الممنوعات وامرأتين في مقتبل العمر.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث بخصوص المنسوب إليهم طبقا للقانون، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية إيمنتانوت.

إقليم شيشاوة الاتجار في المخدرات الدرك الملكي الفساد

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