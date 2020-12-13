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تعليقات الزوار12
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أنا لا أتفق مع مصطلح "العنف الزوجي" لأن الرجل الذي يضرب زوجته يمكن أن يضرب أي شخص آخر.
فمن يضرب زوجته نطلق عليه مجرم.
أما العنف الزوجي فهو مصطلح لأغراض سياسية وحقوقية…
الذي يعنف زوجته فهو مجرم ويستحق أشد العقوبات.
زواج ولاد اليوم بحال راجل بحال مرأة جيل قيمش ما يحشم ما يرمش جهل والفقر وضيق نفس وسكن.
شكرا للمتحضرين تيهضرو غير على قاضيا المرأة والظلم الي تتعرض ليه ونهضرو على العشرات من النساء الي تيسحرو للازواج ديالهم والرجال تيمشو ضحية يا يحمق يا ولي بحال عبد ليها وبلا منهضرو على الخيانة لي ولات كثرات في عصر التواصل الاجتماعي الي في الحقيقة تفريقة اسرية بامتياز
طريقة عند لمغاربة للتعبير عن الحب!
أنهم يكسرون كل ما يحبونه ويحبونك دائما عند الشفقة
على من تضحكون عن اي عنف تتكلمون مصطلح قديم أليس هناك الجديد لإلهاء الشعب
الى اصحاب منشورات العنف ضد المرأة
العنف سلوك منبود سواءا ضد المراة او الرجل او او وصولا الى حتر مع الحيوان مرفوض. لدى اتمنى ان يكتب الصحافيين عن احوال المرأة والاكراهات الاقتصادية التي تعاني منها . اخرجو الى البوادي لتعرفوا معنى العنف والقهر الحقيقي . لا اقصد عنف الرجل ولكن الزلط وتماره
مثل هذه المقالات ما هي الا صب البنزين على النار. وإثارة البلبلة والإنشقاق بين الجنسين. حسبنا الله فيكم. أبوك رجل وأمك امرأة. ماذا تريدون زرعه من غير زرع الفتنة بمثل هته الشائعات . يمهل ولا يهمل
الكاريكاتير جد معبر…هؤلاء الدين نراهم هم في صراع داءم مرضي يعانون من الجهل و أمراض نفسية … وقام الاعداء بتجهيلهم…و الان نحصد مازرع المشعودون… نجد امثالهم فقط في الرسوم المتحركة…ادا كان المسلم قبل مجيء الإسلام بالاف السنين يعني سمو الأخلاق و الرزانة و الاجتهاد المستمر و التوازن و علو النفس …كما قال النبي عن سيدنا ابراهيم…كان حنيفا مسلما…و الإسلام أكد أن هدا هو الطريق الصحيح الوحيد الدي يجب اتباعه. و الان مند 1500 سنة كيف يعقل أن تجد الآن في عصر السرعة و الانترنيت و كل شيء اصبح في المتناول من علوم و معرفة …بعض الحيوانات و اتاسف لقول هدا على بعض البشر الدين يضنون أنهم يعيشون في الغابة و لوحدهم…يتقاتلون في غباء و شرور ضننت انه انقرض مند زمن بعيد. يجب اعادة فتح مستشفيات الأمراض النفسية لأن مانسمع من المتخصصين في علم النفس أن نصف المغرابة أصبحت لهم أعراض نفسية و يجب علاجهم.
للاسف النساء عندهم شي علاقة غير مفهومة مع النكد والاستفزاز والعوكوس والا كنتي شويا مكتحكمش فاعصابك غادي يدفعوك للعنف عاجلا ام اجلا.انا انسان مسالم وكنحتارمهم كنساند القضايا ديالهم ومعمرني ضريت شي وحدة ومع ذلك كانو غيخرجو ليا عقلي .وصلت لواحد المرحلة ولا كيبان ليا يا العنف يا نهرب من العلاقات. فختاريت نبقا بوحدي اسلم ليا وليهم .للاسف النساء مكيقدروش التضحيات لي كدير على قبلهم وانتهازيات وماديات ونكران الجميل كيعطيوه صلية.وصلت لقناعة يا اما تزوج بمرا مغلوب على امرها وتكرفس عليها حيت غادي دير علاش كون اكيد .يا تزوج بوحدة من هادوك ديال "سترونغ اندبندنت وومن" وتكرفس عليك ولا تشرملها ولا تشرملك ودوزو عند الخراز .نصحكم متزوجو متولدو ربيو المشاش. عل الاقل هما مغياديوكش ولا سافرو …اما عيالات اليوم سوا كيقلبو على لي يخليو دار بوه سوا كيقلبو على لي يخلي دار بوهم…ربيو المشاش هادي نصيحة من مجرب.
اقول لأولئك الذين تزعجهم المواضيع التي تناقش العنف ضد المرأة، و يعتبرونها مصدرا لبث الفتنة والتفرقة بين الجنسين : الحديث هنا ليس معمما على كل الرجال. بالطبع هناك رجال كرام. يعرفون متى واين تستعمل القوة. هناك رجال يقدرون الحياة الزوجية و لهم في الحبيب المصطفى خير مثال و أسوة. لكن للأسف هناك فئة هشة ضعيفة لو استدعيتها لساحة معركة لماتت رعبا لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة ضد امرأة سواء تعلق الأمر بزوجة او ابنة او اخت لوجدته يتفنن في استعمال أدوات الضرب. ناهيك عن المعاناة النفسية التي يسببها لضحيته.
انتم لم تتجرعوا مرارة الحياة مع انسان يذيقك من الشتائم اقساها.. ومن التهديدات ما ينخر اجسادكم…. خلاصة القول : ما كايحس بالمزود… غير المضروب بيه….
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
c'est vrai que le monde est en perpétuel métamorphose sur tout les plans ( l'économie, la politique le social etc etc) mais les vertus et la dignité doivent rester impérativement intouchables et ligne rouge.la femme je dis la femme marocaine a subi l'action de ces changements sans les avoir compris ,au lieu de prendre un laps de temps pour les analyses et comprendre ce que se passe avant d'agir ,elle s'est donnée vachement et bêtement aux changements on dit tout simplement qu'elle est bête plus bête que la bête et elle ne sait même pas écrire bête à quelques minimes exceptions, la torture et la violation de la femme n'a jamais été spontanée et le plus grave c'est le phénomène la trahison et tout ce qui malentendus entre les deux partenaires est passager,aucun épous au monde ne pourrait torturer sa femme surtout les musulmans sans qu'elle fasse pourquoi ,et tenez bien à la tête qu'il n'ya pas du fumé sans feu.
merci onéreuse hespress de ne me manquer pas de vue.
اتاسف كثيرا عندما ارى انه هناك الكثير يزعجهم مثل هذه الرسوم التي تتناول اموضوع العنف داخل العلاقة الزوجية التي وللاسف يستغلها اشباه الرجال لممارسات الجهل على زوجته التي لم تامل منه الا الخير ومن يقول انه يوجد ايضا رجال ضحايا زوجات خاءنات فاسمح لي بقول ان الموضوع الاول لا ينفي وجود الثاني
وكيفما كاينين ولاد الحرام كاينين بنات الحرام والله لا يبلي مسلم