محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب تنطلق قريباً

محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب تنطلق قريباً
صورة: أ.ف.ب
السبت 23 يناير 2021 - 01:16

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن محاكمة الرئيس السابق ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل.

وأضاف شومر يوم الجمعة، أن “مجلس الشيوخ سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها”، ما قد يمنع ترامب من العودة للرئاسة مرة أخرى، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون “كاملة وعادلة”.

من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إنه “ينبغي أن تكون محاكمة ترامب كاملة وعادلة وهناك مسائل دستورية يجب الأخذ بها”.

وأشار إلى أن “القانون ينص على أن نبدأ المحاكمة فور وصول لائحة الاتهام من مجلس النواب”.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين بعد تصويت في مجلس النواب قبل أيام.

واتهم المجلس ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من إقرار فوز بايدن رسميا بالرئاسة.

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