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تعليقات الزوار4
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مجرد مسرحية فلن يكتمل نصاب الثلثين من اجل محاكمته فحتى و ان وقع فسيتم عزله سياسيا اما من ينتظر سجنه فهو يحلم
tout ca c,est pour lui mettre des obstacles pour ne pas retouner a la maison blanche en 2024.
لازال مداد اعترافه بالوحدة الترابية للمغرب لم ينضب بعد ….يستحق من الشعب المغربي كل التقدير والاحترام رغم ان كل هذا لم يكن متوقعا من طرف زعيم اكبر دولة تم وصفه بالمعتوه والمجنون ووووو…اذن المرجو تنصيب محامين مغاربة متمرسين لرد الجميل له والترافع لصالحه.
ترامب دار معنا مزيان و عطا العصا للعديان
راه دبا صاحبنا ما نقبلوش باش يحاكموه