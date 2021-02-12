أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • ولد حميدو
    السبت 13 فبراير 2021 - 00:48

    مجرد مسرحية فلن يكتمل نصاب الثلثين من اجل محاكمته فحتى و ان وقع فسيتم عزله سياسيا اما من ينتظر سجنه فهو يحلم

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sun shine state
    السبت 13 فبراير 2021 - 01:06

    tout ca c,est pour lui mettre des obstacles pour ne pas retouner a la maison blanche en 2024.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ayoub
    السبت 13 فبراير 2021 - 01:19

    لازال مداد اعترافه بالوحدة الترابية للمغرب لم ينضب بعد ….يستحق من الشعب المغربي كل التقدير والاحترام رغم ان كل هذا لم يكن متوقعا من طرف زعيم اكبر دولة تم وصفه بالمعتوه والمجنون ووووو…اذن المرجو تنصيب محامين مغاربة متمرسين لرد الجميل له والترافع لصالحه.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    السبت 13 فبراير 2021 - 01:35

    ترامب دار معنا مزيان و عطا العصا للعديان
    راه دبا صاحبنا ما نقبلوش باش يحاكموه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الحاج يونس و"فنانو الفابور"
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50 11

الحاج يونس و"فنانو الفابور"

صوت وصورة
وزير الصحة في بني ملال
الجمعة 12 فبراير 2021 - 20:47 1

وزير الصحة في بني ملال

صوت وصورة
الطاهري وسلمات أبو البنات 2
الجمعة 12 فبراير 2021 - 15:39

الطاهري وسلمات أبو البنات 2

صوت وصورة
البرلمان المغربي يرد على الجزائر
الجمعة 12 فبراير 2021 - 13:39 22

البرلمان المغربي يرد على الجزائر

صوت وصورة
إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء
الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:56 6

إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء

صوت وصورة
شحنة جديدة من اللقاح
الجمعة 12 فبراير 2021 - 01:43 3

شحنة جديدة من اللقاح