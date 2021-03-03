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‫تعليقات الزوار

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  • العريشي
    الخميس 4 مارس 2021 - 01:14

    من عنده عقدة نقص من الاوروبيين نعم ساركوزي فاسد و كذالك شيراك و كذالك جوبي و كثير من الوزاراء و بيرلوسكوني الايطالي و والوزير الاول السابق اليميني الاسباني وووووو بالله عليكم عندما نكتشف ان اكبر السياسيين في الغرب فاسدين و غير نزيهين فكيف سيكون الاوروبي العادي ؟؟؟ نسمع على طول النهار الگاوري صادق و الگاوري نزيه و الگاوري معقول وووووو حتى بنتنا اصبحن يفضلن الگاوري هذا ليس عقدة نقص بل اصبح مرض

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  • amin sidi
    الخميس 4 مارس 2021 - 01:15

    سلام.انا كانگول هدا شأن داخيلي مكيهمنا لامن بعيد ولا من قارب .المغرب بلاد الوسط والسلام والتساموح .

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  • Citoyen
    الخميس 4 مارس 2021 - 01:18

    لا نتشفى في من كان صديقا للمغرب…… …………

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  • غوبر فريد
    الخميس 4 مارس 2021 - 01:21

    هذه هي العدالة في دولة المؤسسات والديمقراطية اما في بلدان السيبةً وتحكم لوبيات غير شرعية فانه من الحلم محاكمة ومعاقبة مسؤول لان المنظومة مشتبكة في ما بينها والشعب يكون الضحية ومستقبله في مهب الريح وثرواته تهرب للخارج كما هو الحال في بلدان شمال افريقيا

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