محالّ تجارية تشكو "فوضى الباعة المتجولين" في العاصمة الاقتصادية

خلف تنامي ظاهرة الباعة الجائلين بمناسبة شهر رمضان على مستوى مختلف مقاطعات الدار البيضاء قلقا واضحا في صفوف أصحاب المحالّ التجارية، بسبب الفوضى التي يحدثونها.
وعبر العديد من أصحاب المحالّ التجارية بالعاصمة الاقتصادية عن تذمرهم من تنامي الظاهرة، خصوصا خلال هذه الأيام من شهر رمضان، دون تدخل السلطات المحلية لوضع حد لها وتنظيم هؤلاء الباعة.
ولفت أصحاب المحالّ التجارية المعنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الباعة المتجولين صاروا يحتلون مختلف الشوارع ويتواجدون ببوابات المحالّ، الأمر الذي يمنع الزبائن من ولوجها، ناهيك عما يخلفونه من أزبال وغيرها.
وأكد في هذا الصدد الشرقاوي نصفي، الكاتب العام لجمعية تجار وحرفيي المركب التجاري والحرفي ليساسفة، أن ظاهرة الباعة الجائلين “صارت متفشية في جميع الأسواق والشوارع بالدار البيضاء وغيرها، وتؤثر بشكل كبير على أصحاب المحالّ التجارية”.
وشدد الشرقاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن أصحاب المحالّ التجارية يعانون من تنامي الظاهرة، وزاد موضحا: “صارت محلاتنا تعاني من منافسة غير شريفة، على اعتبار أن عربات الباعة تقدم المنتجات نفسها التي نعرضها بأثمان مختلفة، نظرا لكون أصحابها لا يكترون محلا ولا يؤدون الضرائب”.
وأضاف رئيس الجمعية المذكورة: “في وقت نؤدي الضرائب فإن الباعة الجائلين يثقلون كاهل الجماعة بالأزبال التي يخلفونها وراءهم”، مطالبا بضرورة التدخل لهيكلة هذا القطاع، “تفاديا لمزيد من الإضرار بأصحاب المحالّ التجارية الذين تعرض بعضهم للإفلاس بسبب انتشار أصحاب العربات المجرورة أمام محالّهم ومنعهم الزبائن من الولوج إليها”.
من جهة ثانية، وعلى مستوى درب غلف بالمعاريف، فإن ظاهرة الباعة الجائلين صارت تقلق راحة المواطنين قبل أصحاب المحالّ التجارية، ما يستوجب تدخلا من لدن السلطات ومقاطعة المعاريف لإيجاد حل لهذه الظاهرة.
وخرج في هذا الصدد رشيد بوطالب، رئيس المكتب الجهوي لأرباب المخابز العصرية والتقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، ليعبر عن استيائه من هذا الوضع على مستوى درب غلف، ومما أسماها الخروقات والتجاوزات التي تتم، داعيا السلطات إلى التحرك في هذا الاتجاه.
وكتب بوطالب على صدر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفوضى التي تعرفها بعض المناطق في درب غلف أمام المحالّ التجارية “يتسبب فيها الباعة الجائلون وحراس السيارات بدون ترخيص”.
وقال المتحدث نفسه: “هؤلاء الباعة ينسفون كل الجهود التي نقوم بها في التعقيم والتنظيم، في تحد صارخ للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، كما يحتلون الملك العمومي ولم يتركوا لنا متنفسا للعمل بسلام”.
وأكد بعض المهنيين الذين رفضوا ذكر أسمائهم تفاديا للدخول في مشاجرات مع الباعة الجائلين أَن هؤلاء “يمارسون قانون الغاب ويتحدون السلطات المحلية، ويعرضون منتجاتهم وسلعهم أمام المحالّ دون حسيب ولا رقيب، ما جعل الكثير من الزبائن يتفادون القدوم إليها”.
ويطالب أصحاب المحالّ التجارية بالدار البيضاء السلطات المحلية بالتدخل لإنهاء فوضى الباعة الجائلين واحتلالهم الملك العمومي، ناهيك عن الازدحام الذي يحدثونه في حركة السير، دون نسيان عدم احترام التدابير الصحية في هذه الأسواق العشوائية.
الدولة أصبحت غير قادرة على محاربة هده الفوضى لأنها لا تملك البديل لهؤلاء المفترشين على الطرقات والكل يلاحض هدا التراخي من طرف السلطات مند بدء الربيع العربي
سراحة هؤلاء الباعة المتجولين سيكونون سببا في إفلاس التجار الدين يؤدون الضرائب ويساهمون في اقتصاد البلاد ،مادا سنستفيد الدولة والاقتصاد المغربي من هؤلاء الباعة المتجولين الا مزيدا من المشاكل والغوضى وتبوحيط و الازبال واتحرش الجنسي و استهلاك المخدرات وواكار لتلاقي المجرمين ونعرف من يقف من ورائهم وهم السلطات المحلية و اعوان السلطة مقدم و القوات المساعدة باعطائهم عمولات على شكل عشرة إلى خمسين درهم لكل واحد على حسب الرواح والمساحة والمشكل هولاء الفراشا متلهم متل أحياء الصفيح يستفيدون تم يرجعون مجددا إلى حالتهم السابقة ويجب الزجر ووضع حد لهاته الفوضى ومن يريد البيع والشراء فل يكتري محلا ويؤدي ما عليه من واجبات وطبعا له حقوق وكفانا من الفوضى وتبوحيط وتمسكين
الباعة المتجولون على الأقل تكون أتمنتهم مناسبة للكاح المغربي خاصة دبا ولاو طريبور وهوندا تدخل حومة تحط سلعتها بشكل يومي وكتلقى تهافت عليها حيت أتمنتها مناسبة عكس المارشيات الكبرى لي فيه أتمنة زايدة تلاتة دراهم وأكتر ومنها البائع المتجول كيضبر على طرف الخبز
وغير صبرواعلی خوتكوم حتی دوز هذه الازمة الله ارحم والديكم كولشي راه ضرباتو لالة الحكومة بنفس العصاة الله ادير تويل الخير وصافي الصبرالصبر يامغاربة
الباعة المتجولين يستخدمون العاطفة و يبكون امام الكاميرات لكن جلهم يتركون ازبالهم ورائهم يغلقون الشوارع يتسببون بالفوضى و يتعمدون البيع باتمان بخسة امام اصحاب المحلات التي تدفع فاتورة الكراء و الكهرباء و الماء و ضراءب المحل و الربح
عدم تدخل السلطات يعني تشجيع هده الظاهرة و قد بدأ فعلا البعض يغلق محله و يبيع في الشارع لتحقيق الدخل المعتاد
الباعة المتجولين لهم دخل يكفي لكراء محل و البيع بطريقة قانونية بل هناك منهم من كان استفاد من محل في الاسواق النمودجية تم اكتراها و خرج للشارع مرة اخرى
دائما ما تغطي الحكومة الشمس بالغربال
هذه الظاهرة هي اكبر فوضى يعيشها المغرب مند سبعينيات القرن الماضي وما تزداد الا سوءا لكن الحكومة من تتحمل هذا التلاعب والفوضى لو كان الكل لديه رخصة والكل يخاف القانون ما صار هذا لكن القانون يسير فقط على الباعة المغاربة اما الافارقة فلهم كل الشوارع والازقة ولا احد يستطيع ان يتكلم معهم لماذا؟. بما نفوعونا بدينهم ام علمهم ام قوالبهم ؟
كيف يمكن تفسير عدم حماية السلطات المختصة لأصحاب المحلات التجارية الذين اشتروا محلاتهم أو اكتروها بأثمنة معتبرة (قليلة أو كثيرة لا يهم على كل حال)، ويؤدون الضريبة وفواتير الماء والكهرباء اللازم لنشاطهم التجاري، وربما يشغلون أشخاصا ذوو عائلة رزقهم كذلك رهين بنشاط المحل إضافة إلى صاحب المحل الملزم كذلك بعائلته (على الأقل)، والملزم بالزكاة على نشاطه لفائدة الأكثر فقرا، … الخ
في حين تسمح نفس السلطات، بمنافسة غير مشروعة ولا متكافئة “للفراشة” والمتجولين (المستقرين)، من حيث أنهم لم “يضيعوا” أموالهم في شراء أو كراء المحل ولا واجبات قارة اتجاه الضرائب ولا المشتغلين ولا مصاريف الإستغلال …
إن كان المفروض أن كل يجب أن يعيش، فلا يجب أن يكون على حساب الأخر دون موافقته، وإن كان المفروض أن هناك قوانين تحمي الحقوق والواجبات فيجب أن يقوم الساهرون عليها بما يلزم التكافؤ الفرص لكل المجتمع كل من موقعه وامكانياته، دون تطاول لا على الواجبات ولا الحقوق، وإن كانت هناك استثناءات فلا يجب أن يطول عمرها أو تستقر، ففي ذلك حيف وتشجيع على الفوضى، وشرعنة للغير قانوني، بما لا تحمد عقباه، انسانيا واجتماعيا واقتصاديا
السلطات تريد التعادل. لانها إذا طردت هؤلاء الباعة نهارا. سيخرجون لها ليلا في احتجاجات..
ظاهرة الباعة المتجولين الذين أصبحوا يحتلون الطرقات ويغرقون الأحياء والشوارع بالأزبال أصبحت ظاهرة وطنية ولا تقتصر على الدار البيضاء وحدها. ويبدو أن الدولة عجزت عن تطويقها نظرا لإنتشار رقعتها وربما حتى خوفا من إنزلاقات قد تؤجج الوضع إلى ما لا يحمد عقباه خاصة في ضل الظروف الحالية. فلقد بدأنا نلاحظ مقاومة عنيفة من الباعة للسلطات المكلفة بتحرير الملك العام وحتى الذي لا يجرؤ على مواجهة السلطة يحاول إيداء نفسه كوسيلة ضغط. الحل يجب أن يكون جذريا ومبتكرا لكي نمكن الناس من كسب قوت يومهم دون إحتلال للملك العام أو إخلال بجمالية ونظافة المدن.
مدينة الناظور أصبحت مدينة مفتوحة على تجارة الشارع في ظل غياب التطبيق الصارم للقانون..ونتحت شعار “خليهم يعيشو”
هذا الشعار هو الذي دفع تجار كانوا يكترون محلات لترك محلاتهم واغلاقها والنزول للبيع في الشارع..وقريبا ستغلق جميع المحلات وسيتم اللجوء لتجارة الشارع من دون دفع ضرائب ولا ماء ولا كهرباء تحت شعار “كلشي بيليكي”
وستغلق جميع الشوارع بالعربات المجؤورة بالدواب والدراجات ثلاثية العجلات لتتحول مدننا الى نمط الفوضى