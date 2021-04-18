"محامون شباب" يطلبون إيقاف سلسلة كوميدية

طالبت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتدخل العاجل لإيقاف السلسلة الكوميدية المسماة “قهوة نص نص”، لما جاء فيها من “إساءة لمهنة المحاماة من خلال تقديم صور نمطية بعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والاحترام الواجب لأصحاب البذلة السوداء”، بتعبيرها.

وقالت الجمعية في رسالة احتجاج: “بث هذه السلسلة على قناة تلفزية مغربية يتناقض مع العمل الفني الجاد والمسؤول”، معتبرة ما جاء فيها تجاوزا للقوانين والأنظمة وإهانة صريحة لمهنة منظمة قانونا.

وأعلنت الجمعية “حرصها الدائم على الدفاع على حرية الاتصال السمعي البصري، في إطار السهر على ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي، وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر تحملات، بهدف إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي يكرس الجودة والاستقلالية”.

وذكّرت الرسالة الاحتجاجية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، “بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الذي أقرته الأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة مراعاة الحكومات في إطار تشريعاتها لدور ومكانة المحاماة كرسالة إنسانية سامية شريكة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات”.

وجددت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب تأكيدها على العلاقة المتميزة التي تجمع الجسم المهني للمحامين وكافة الإعلاميين، محتفظة لنفسها بحق سلك المساطر القانونية الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها.