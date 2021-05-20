محاولات اقتحام ليلية تطال مدينة مليلية المحتلة

محاولات اقتحام ليلية تطال مدينة مليلية المحتلة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 20 ماي 2021 - 12:51

حاول عدد من المرشحين للهجرة السرية، في توقيت مبكر اليوم الخميس، دخول مدينة مليلية المحتلة عبر اجتياز السياج الفاصل عن منطقة ماريواري ببلدة فرخانة، في إقليم الناظور.

وقالت حكومة مدينة مليلية، في بيان، إن عمليات الرصد طالت مجموعة تضم 100 شخص، تقريبا، تقترب من السياج لتنفيذ محاولات اقتحام ليلية متعددة.

وأضاف المصدر: “بفضل التحرك السريع للشرطة، والتعاون النشط لقوات الأمن المغربية، أحبطت محاولة الدخول، بينما لم تسجل إصابات ولم يكن هناك قاصرون أو نساء ضمن هذه المجموعة”.

إقليم الناظور الهجرة غير النظامية مليلية المحتلة منطقة فرخانة

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