محاولة اغتصاب سيدة مسنة توقع بشاب في يد الدرك

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، الجمعة، شابا يشتبه في تورطه في محاولته اغتصاب امرأة في عقدها الثامن، بالجماعة الترابية لوداية التابعة لإقليم مراكش.

وأفادت مصادر هسبريس أن الشاب المعني، وهو يبلغ من العمر حوالي 28 سنة ومطلق وله ابنان، وضع رهن الاعتقال، من أجل إخضاعه للبحث التمهيدي، والتقديم يوم الأحد أمام النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المسنة المعتدى عليها نقلت، تحت إشراف الدرك الملكي، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.

وكان الموقوف قد اقتحم منزل المسنة؛ لكن واحدا من جيرانها تدخل بعد ما سمع صراخ جارته، لنجدتها وربط الاتصال بالسلطة المحلية التي تدخلت إلى جانب عناصر من الدرك الملكي.