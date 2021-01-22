محاولة الاغتصاب تسقط شخصا بيد أمن مراكش

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بولاية أمن مراكش من توقيف شخص شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية الأمنية جاءت على خلفية شكاية سجلتها ضحية الشخص الموقوف لدى الدائرة الأمنية الثانية صيف العام المنصرم، بعدما كان المشتكى به في حالة فرار خارج مدينة مراكش.

وفور علم الضحية بعودة المعتدي عليها، أخبرت الدائرة الأمنية بذلك، وعمدت الأخيرة إلى نصب كمين أمني محكم أفضى إلى توقيف المبحوث عنه وهو في حالة سكر بين بأحد أزقة المدينة العتيقة بمراكش.

وقد وضع الشخص المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث التمهيدي الذي تم في إطاره الاستماع إليه في محضر رسمي حيث أقر بالمنسوب إليه.