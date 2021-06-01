محاولة سرقة عنيفة تورط أربعينيا في القنيطرة

محاولة سرقة عنيفة تورط أربعينيا في القنيطرة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:11

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار حول تعرّض إطار تربوي لمحاولة للسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، على مقربة من منزله بحي الوفاء بمدينة القنيطرة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

السرقة المقرونة بالضرب والجرح السلاح الأبيض القنيطرة المصلحة الولائية للشرطة القضائية

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‫تعليقات الزوار

1
  • ملاحظة
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:33

    توقيف شخص من ذوي السوابق 46 سنة ،كنا نضن أن الشباب من ذوي السوابق هم من يقترفون الجرائم وقد يتوقفون عن جرمهم عند بلوغ الأربعين ولكن للأسف يواصلون في اجرامهم، فلهذا يجب إخضاع ذوي السوابق للتفتيش ومن يحمل السلاح يجب متابعته بعقوبة مع ظروف التشديد فعلى فرق محاربة الجريمة أن تقوم بدوريات وتفتيش كل مشتبه به فربما سيتوقفون عن حمل السكاكين والسيوف واعتراض الناس والتعدي عليهم.

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