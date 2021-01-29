محاولة لتهريب المخدرات تورط موظف أمن بالحسيمة

محاولة لتهريب المخدرات تورط موظف أمن بالحسيمة
صورة: و.م.ع
الجمعة 29 يناير 2021 - 18:47

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، مساء الخميس، من توقيف موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل ضمن الأمن الجهوي بالمدينة ذاتها، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب 962 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إلى أن عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة كانت قد أوقفت، الأربعاء، شخصا في حالة تلبس بتهريب تسعة وعشرين حزمة من المخدرات تزن 962 كيلوغراما من الشيرا على متن سيارة نفعية، وذلك قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تواطؤ موظف الشرطة الموقوف في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع الشرطي وسائق السيارة النفعية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة، علاوة على رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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