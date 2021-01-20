وقفة تطالب بتفويت سكنيات الحي العسكري بخريبكة

خاض عدد من قاطني المجمع السكني المحاذي للثكنة العسكرية “حيان” بخريبكة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية المحلية بالمجمع السكني حيان”، قصد المطالبة بتفويت السكنيات لقاطنيها.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي تقدمتها صفوف من الأطفال والشبان، شعارات ورفعوا لافتات يطالبون من خلالها بتفعيل التعليمات الملكية رقم 5497 الصادرة بتاريخ 28 مارس 2013، وتفويت المساكن بالمجمع السكني لقاطنيها من الأسرة العسكرية.

ووجه المتقاعدون العسكريون بالمجمع السكني حيان مناشدة إلى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عبر لافتة تحمل صورة الملك بالزي العسكري، للتدخل الفوري وتفويت الشقق إلى قاطنيها، كما جاء في القرار الملكي الصادر قبل أزيد من 7 سنوات.

وسبق للمتضررين من قرارات إفراغ السكنيات أن راسلوا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مشيرين من خلالها إلى أن “العسكريين المتقاعدين القاطنين بحيان قدموا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره طوال السنوات التي أمضوها في الخدمة، وقدموا الممكن والمستحيل إبان حرب الصحراء المغربية العزيزة”.

كما بعث المحتجون، في وقت سابق، رسالة إلى مفتشية الهندسة بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وقائد الحامية العسكرية ببني ملال، والمندوب الجهوي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، من أجل “الإنصاف وإيقاف أحكام الإفراغ، وتفويت المساكن إلى قاطنيها”.