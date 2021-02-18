محتجون ينادون بإصلاح ملعب رياضي في واويزغت

خاض مجموعة من الشباب في واويزغت بإقليم أزيلال، الأربعاء، وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها أمام مقر الجماعة الترابية، مطالبين بإصلاح ملعب رياضي، منددين بما اعتبروه “إجحافا في حقهم”.

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة الثانية في ظرف حوالي أسبوع، شعارات تطالب المجلس الجماعي بإيجاد حل للملعب الوحيد المتواجد بالبلدة، مشيرين إلى أنه سبق لهم أن قدموا عريضة في الموضوع بأكثر من 400 توقيع إلى رئيس المجلس الجماعي لواويزغت.

وقال عزيز موجاني، من شباب واويزغت، في تصريح لهسبريس، إن “ما يبتغيه الشباب، هو التوزيع العادل للمشاريع المبرمجة في هذا الإطار بالإقليم”، لافتا الانتباه إلى حاجة الجماعة الترابية واويزغت الماسة إلى ملاعب القرب التي استفاد منها الإقليم، البالغ عددها-بحسبه-حوالي 60 ملعبا.

وبعدما أشار إلى أن غالبية الشباب يتقاسمونه هذا الهم، طالب موجاني بـ”التقسيم العادل للمشاريع التنموية للحد من الفوارق المجالية، خاصة على المستوى الرياضي، حتى لا يبقى الشباب حبيسي إكراهات ميزانية الجماعة غير القادرة على توفير وعاء عقاري لبناء ملاعب للقرب ومركبات سوسيو-رياضية”.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أنه في انتظار إيجاد حل لمشكل الوعاء العقاري، “أصبح المطلب الوحيد لشباب واويزغت، هو إصلاح الملعب الموجود، وتعزيزه بعشب اصطناعي وتوفير الإنارة والسياج لحمايته من كل ما من شأنه إلحاق الضرر به وبتجهيزاته”.

تجدر الإشارة إلى أن صالح آيت حدو، رئيس جماعة واويزغت، كان قد أوضح لهسبريس أن المجلس الجماعي طلب إرسال لجنة من العمالة لتسجيل ملاحظاتها على أرضية الملعب بغية البحث عن الموارد المالية الكفيلة بتأهيل هذا المرفق الذي يشكو من إكراهات متعددة.

وأبرز الرئيس أن الجماعة الترابية واويزغت استفادت من ملعبين إضافيين للقرب، وهي بصدد البحث عن مصادر التمويل تفاعلا مع مطالب الشباب.