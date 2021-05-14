نشر محتوى عنيف وراء توقيف شاب ضواحي أكادير‎

نشر محتوى عنيف وراء توقيف شاب ضواحي أكادير‎
صورة: أرشيف
الجمعة 14 ماي 2021 - 16:00

مكن تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير والفرقة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في نشر محتوى عنيف بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن تهديدا بارتكاب أفعال إجرامية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات التقنية على ضوء تغريدة تتضمن محتوى عنيفا وتهديدا في مواجهة رئيسة بعثة دبلوماسية معتمدة بالمغرب؛ وهو ما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة تيكيوين بضواحي مدينة أكادير.

إجراءات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يضيف البلاغ، أوضحت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تظهر عليه علامات، مما استدعى إخضاعه لخبرة طبية أكدت معاناته من اضطرابات نفسية؛ وهو الأمر الذي استوجب إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية بمدينة إنزكان، لتلقي العلاجات الضرورية.

أكادير الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة الشرطة القضائية خبرة طبية

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‫تعليقات الزوار

2
  • hatim
    الجمعة 14 ماي 2021 - 16:46

    انا لا اعرف ما هي الوزارة التابعة لها المديربة العامة للأمن الوطني .اضن انها وزارة بدون وزير. فهي ليست كباقي المديريات اللامن في جميع بقاع العالم حيث وزارة الداخلية لبلدانها هي من تشرف عليها وتسبرها الا وزارة الداخلية بالمغرب .

    -12
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  • choc
    الجمعة 14 ماي 2021 - 16:49

    إلا سيفطوك للحبس هتخرج بعد العقوبة أما سبيطار الأمراض العقلية فعمرك ماهتخرج

    0
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