نشر محتوى عنيف وراء توقيف شاب ضواحي أكادير‎

مكن تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير والفرقة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في نشر محتوى عنيف بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن تهديدا بارتكاب أفعال إجرامية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات التقنية على ضوء تغريدة تتضمن محتوى عنيفا وتهديدا في مواجهة رئيسة بعثة دبلوماسية معتمدة بالمغرب؛ وهو ما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة تيكيوين بضواحي مدينة أكادير.

إجراءات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يضيف البلاغ، أوضحت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تظهر عليه علامات، مما استدعى إخضاعه لخبرة طبية أكدت معاناته من اضطرابات نفسية؛ وهو الأمر الذي استوجب إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية بمدينة إنزكان، لتلقي العلاجات الضرورية.