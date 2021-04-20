محطات ومشاهد وذكريات .. إسلاميون وشيوعيون في قلب "مدينة العرفان"

مدن ومطارات وموانئ

تقديم

تعد سلسلة “مدن ومطارات وموانئ” نوعا مركبا يجمع بين نوع الكتابة الصحافية وصيغة السيرة الذاتية، وكتابة استرجاعية سردية ينجزها الكاتب المغربي عبد اللطيف هِسوفْ مازجا في ذلك بين الذاكرة والخيال. من خلال حلقات هذه السلسلة، سنسافر مع منصور من مدن الأجداد (دَمْناتْ وأزيلال ومراكش)، ثم من فْضالَة وكازابلانكا، إلى باريس، والعودة عبر الجنوب الإسباني إلى طنجة العالية، ثم إلى نيويورك وفرجينيا وكاليفورنيا بأمريكا.. في رحلة سجلها حافل، بحثا عن شيء لا يعرفه مسبقا، متسلحا بحب المغامرة.

ستبدأ رحلة معاناة صامتة دامت أكثر من ثلاثين سنة أحس فيها منصور في البداية بأنه يعيش الاغتراب في بلده، الإحساس بالعنصرية بفرنسا، ثم التوهم بأنه منبوذ من الحلم الأمريكي.. رحلة عاش فيها حياة المنفى، المنفى البدني والفكري والثقافي، وسط المجتمعين الفرنسي والأمريكي.

يحاول الكاتب اختراق عوالم مصغرة، بأفراحها وأحزانها وتناقضاتها ومغامراتها وأحلامها. خليط من الشخصيات والأماكن المختلفة.. تنقل بين مدن ومطارات وموانئ.. معركة منصور لم تكن سهلة في ديار الغربة، كانت معركة ضارية بلا هوادة ودون انقطاع.

التجارب والصراعات وخيبات الأمل والإهانات نادرا ما كانت انتصارات كاملة أو أفراحا مكتملة. ومع ذلك، كان بحاجة إلى التواصل مع الآخر خوفا من الغرق في الإقصاء أو الملل. انكسارات تبدد فكرة جنة عدن، حيث يتم إعطاء كل شيء دون جهد؛ ولكن، في الوقت نفسه، فإن هذا التواجد في بلد “العم سام” يعزز صورة بلد حيث كل شيء ممكن إذا كانت لديك قوة الإرادة وكثير من الصبر.

الحلقة 6

كانت تلك المرة الأولى، وكانت تلك أول رحلة، رحلة ابتدأت بكيلومترات قليلة عن مدينته الدار البيضاء، حيث ولد وعاش طفولته وبداية شبابه مع أهله وأصدقائه، عشرون سنة قضاها بينهم ومعهم، قبل أن يحمل حقيبته ليلتحق بالرباط؛ العاصمة حيث تتكدس أغلب معاهد الدراسة، وحيث كان لا بد أن يواصل سنوات التكوين في سلك أساتذة الرياضيات في “مدينة العرفان” بالعاصمة.

هناك لم يكن وحده، كان الطلبة القادمون من كل أرجاء الوطن يتكدسون في المأوى الجامعي، فرحين باستقلاليتهم بعيدا عن أسرهم وأهاليهم. طلاب، أغلبهم فارون من وضعهم الاجتماعي المزري، وإلا كيف يقبلون بوظيفة لا يسمح راتبها الزهيد بشرب أكثر من قهوة سوداء واحدة في اليوم.

لكن، ما العمل؟ آرا أوكان

كان هؤلاء الطلاب يعوضون جوعهم بأكل مطبوخ بالصودَا، يرديهم بعد تناوله أشبه بالأموات من شدة النعاس الذي يعقد أجفانهم. جميعهم شباب في مقتبل العمر، لا يعرفون شيئا عن الحياة ويريدون تحصيل كل شيء. لكن، من الآن فصاعدا، يجب أن يعرفوا لأرجلهم قبل الخطو موضعا، لقد أصبحوا في حِل من رقابة الأب والأم والأخ الأكبر.

كانوا ثلاث فئات تتميز بعضها عن بعض بتعاملها وسلوكها، بل وحتى باللباس والرائحة المنبعثة من أصحابها.

الأولى؛ فتيان في مقتبل العمر يغرقون في تطبيق تعاليم الدين ويعتكفون في المسجد لقراءة القرآن. من بين هؤلاء تجد أصحاب لِحى يلبسون جلابيب تحت الركبة بقليل، في تقليد للباس الأفغان، يتعطرون بالمسك ويلوكون عود الأرك، ينصتون لأناشيد دينية حماسية، ويتظاهرون بالورع والتقوى.

ثانية؛ تتكون من الساخطين على أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يرددون كلاما عن الشيوعية والاشتراكية والثورة، يلوكون عبارات منسوبة إلى ماركس ولينين وغرامشي وموتسي تونغ… يحملون في جيوبهم صورا لتشي جيفارا، ويستمعون لأغاني المصري الشيخ إمام.

فئة ثالثة؛ أصحابها محايدون لا يهتمون بالسياسة سواء من قريب أو من بعيد.. منهم المستهتر زير الفتيات المندفع في السخافات، ومنهم المنطوي على نفسه أو المنكب على دراسته ولا يشرك بكتبه شريكا آخر.

أين كان منصور من كل هؤلاء؟

كان يصاحب الجميع، الإسلامي والشيوعي، رافضا التخندق في اليسار أو في اليمين. يسمع إلى هؤلاء ينعتون أولئك بِمِلةِ الكفر والشرْك، بالتابعين لليهودي ماركس صاحب كتاب الرأسمال أو ”للمكبوت” فرويد − حسب زعمهم − الذي يربط جميع الحالات النفسية بالجنس، أو بالتابعين ”للفاجر” داروين صاحب نظرية التطور الذي رد أصل الإنسان – الذي كرمه الله – إلى سلالة القردة. ثم يسمع إلى الآخرين ينعتون الأولين بالظلاميين المتخلفين الذين تنحصر ثقافتهم في قراءة الكتب الصفراء والحمراء.. الذين يبكون على الأطلال، ويرفضون ولوج عصر الحداثة والتقدم.

يطرق منصور مُفكرا، كأنما يحادث نفسه: ما هذا الحقد وهذه الضغينة التي تمكنت من هؤلاء الشباب؟ جميعهم ينتمون إلى الوطن نفسه؛ لكنهم نصبوا العداء لبعضهم البعض، متحججين بأفكار لم يستوعبوها تمام الاستيعاب. كان منصور يسعى إلى معرفة الآخر دون أن يسمح له بالتهامه. يرفض أن ينصر أخاه ظالما ومظلوما. هو معك إن اقتنع بآرائك، لكن يجب أيضا أن يقتنع بتصرفاتك.

كل صباح، يستفيق ليتوجه على مضض إلى المطعم الجامعي، فيتناول وجبة فطور هي عبارة عن كأس قهوة بالحليب، أقرب لونا إلى لون ماء الغسيل المتسخ، وكسرة خبز شبه مدهونة بالزبدة أو المربى.

بعد ذلك، وفي جدية غير مصطنعة، تجده في قاعة الدرس يصغي لأستاذ الهندسة يشرح من بين ما يشرحه، وهو شبه ثمل، لم يفق بعد من سكر البارحة، نظرية أقليديس القائلة بأن مستقيمين متوازيين لا يلتقيان أبدا. وإن كان، أي أستاذ الهندسة – سامحه الله – يرسمهما على السبورة في شكل يقارب التعامد.

بعد درس الهندسة، يقصد قاعة أخرى ليدون ما تقوله أستاذة الجبر التي لا تمل من تذكير الطلبة، وهي في زهو ليس له نظير، بأن أصل كلمة جبر عربي لا نزاع فيه، وأنه من دون الخوارزمي لم يكن ليتحقق للعالم اليوم حل المعادلات، كأنما علم الرياضيات توقف في نقطة البداية، أي مرحلة التسميات.. ثم، أليس الخوارزمي من بلاد فارس؟

الله يجيبك على خير، العالم غزا الفضاء ونحن ما زلنا نلوك مثل هذا الكلام!

بعد الظهر، تجده يرهف السمع، ليتبين محتوى درس التحليل حول الدوال العددية الذي كان يلقيه موسيوه أُورْسِينِي، الفرنسي الذي أقسم، حتى بعد مَغْرَبَة الأطر في الإدارات والجامعات، ألا يترك بلد الشمس.

كان منصور يتابع دروس الرياضيات بكل جِديَة، إلا أنه في بعض الأحيان لم يكن لِيكف قلمه عن تدوين خاطرة قصيرة تحضره. خواطر لا هي بالشعر ولا هي بالنثر، إنما هي أفكار مشتتة مندفعة من الداخل، تأبى إلا أن تصرف سطورا على الورق. في الحقيقة، كانت هذه الكتابات تبعده، من حين إلى آخر، عن جو عالَم الرياضيات المسهب في الفكر التجريدي والاستدلال النظري؛ الشيء الذي كان يريح ذهنه ويجعله منتشيا بحلاوة ما يكتبه. وإن كانت كتابات في بداياتها متعثرة لا ترقى إلى ما نسميه أدبا.