محطات ومشاهد وذكريات .. سفر العودة عبر الحافلة صوب أحضان الوطن

تعد سلسلة “مدن ومطارات وموانئ” نوعا مركبا يجمع بين نوع الكتابة الصحافية وصيغة السيرة الذاتية، وكتابة استرجاعية سردية ينجزها الكاتب المغربي عبد اللطيف هِسوفْ مازجا في ذلك بين الذاكرة والخيال. من خلال حلقات هذه السلسلة، سنسافر مع منصور من مدن الأجداد (دَمْناتْ وأزيلال ومراكش)، ثم من فْضالَة وكازابلانكا، إلى باريس، والعودة عبر الجنوب الإسباني إلى طنجة العالية، ثم إلى نيويورك وفرجينيا وكاليفورنيا بأمريكا.. في رحلة سجلها حافل، بحثا عن شيء لا يعرفه مسبقا، متسلحا بحب المغامرة.
ستبدأ رحلة معاناة صامتة دامت أكثر من ثلاثين سنة أحس فيها منصور في البداية بأنه يعيش الاغتراب في بلده، الإحساس بالعنصرية بفرنسا، ثم التوهم بأنه منبوذ من الحلم الأمريكي.. رحلة عاش فيها حياة المنفى، المنفى البدني والفكري والثقافي، وسط المجتمعين الفرنسي والأمريكي.
يحاول الكاتب اختراق عوالم مصغرة، بأفراحها وأحزانها وتناقضاتها ومغامراتها وأحلامها. خليط من الشخصيات والأماكن المختلفة.. تنقل بين مدن ومطارات وموانئ.. معركة منصور لم تكن سهلة في ديار الغربة، كانت معركة ضارية بلا هوادة ودون انقطاع.
التجارب والصراعات وخيبات الأمل والإهانات نادرا ما كانت انتصارات كاملة أو أفراحا مكتملة. ومع ذلك، كان بحاجة إلى التواصل مع الآخر خوفا من الغرق في الإقصاء أو الملل. انكسارات تبدد فكرة جنة عدن، حيث يتم إعطاء كل شيء دون جهد؛ ولكن، في الوقت نفسه، فإن هذا التواجد في بلد “العم سام” يعزز صورة بلد حيث كل شيء ممكن إذا كانت لديك قوة الإرادة وكثير من الصبر.
الحلقة 19
أوان السفر حل أخيرا، وباريس التي احتضنته ستودعه وقد منحته أعلى شواهدها؛ ولسبب غير معروف قرر أن يكون سفر العودة برا عبر التراب الإسباني، صحبة مغتربين جمعوا رواحلهم مثله، لأنهم يعلمون أن المقام الأبدي في بلاد الآخرين ضرب من الغلط. سافر أينما شئت، واغترب قدر ما شئت، ففي النهاية لن تجد بدا من العودة إلى مأوى الفؤاد، ولن تجد أحن من أحضان الوطن.
في الحافلة، جلس منصور بجانب رجل مسن، رجل مهذار لا يجف لسانه؛ صوته مبحوح ورائحة أنفاسه قوية كريهة.. نظر إلى الوراء، فتبين مقعدا شاغرا إلى جانب امرأة عجوز عقد النوم جفنيها.. ترك الرجل المسن يعقب على كل صغيرة وكبيرة، مكلما نفسه تارة وحادبا على من كانوا أمامه تارة أخرى..جلس إلى جانب المرأة التي لم تأبه به وتابعت نومها متوسدة يديها، بعد أن وضعتهما على الجانب الخلفي للمقعد أمامها.
كانت الحافلة التي انطلقت من باريس قد وصلت مدينة بوردو حين بدأ العياء يظهر على الجميع. تململت العجوز في مكانها، لكنها لم تنبس ببنت شفة. الرجل المسن لا يكف عن الكلام، والناس من حوله متأففون يحاولون التظاهر بالنوم حتى لا يدخل معهم في حديث ممل لا ينتهي. انتبه منصور إلى الممر بين الكراسي حيث تمددت إحداهن مفترشة ملاءة ومتوسدة حقيبة صغيرة، كانت مستغرقة في النوم، وحين أفاقت بدأت تشتكي من الروماتيزم وتعلق سبب ذلك على برودة بلاد الغربة.
خمسة مراهقين احتلوا صف الكراسي الخلفية، كانوا يتحدثون في صخب لترتفع عقيرة أحدهم بين الفينة والأخرى مرددا كلمات أغاني الراي. بعد ساعة من الهرج والمرج داخل الحافلة، ساد الصمت من جديد. كل واحد من المسافرين اتخذ وضعا لنومته، من اتكأ على متكأ كرسيه وفغر فاه، من مال جنبا على النافذة، من توسد يديه بعد أن وضعهما على ظهر المقعد أمامه، ومن مالت على
كتف مرافقها.. حتى الرجل المسن زم شفتيه وعوض ثرثرته بشخير كأنما نعيق بوم يرتفع في ارتدادات غير منتظمة.
قطعت الحافلة جنوب فرنسا، ثم إسبانيا البسكية، فضاحية العاصمة مدريد وأقاليم الأندلس الجنوبية إلى أن وصلت الجزيرة الخضراء.
لا يمكن لعربي عارف بالتاريخ أن يمر بجنوب فرنسا دون أن يتبادر إلى ذهنه اسم معركة بواتييه التي وقعت سنة 732م؛ هذه المعركة التي فتح خلالها جيش الغافقي مدنا وقرى فرنسية تمتد حتى جبال البريني. لا يمكن أن ينزل مسلم بأرض الأندلس الإسبانية دون أن يبحث عن آثار حوافر خيول الفاتحين من أمازيغ وعرب. لا يمكن أن تستنشق هواء هذه الربوع دون أن تحضرك أسماء رجالات طبعوا التاريخ ببطولاتهم؛ طارق بن زياد الفاتح، موسى بن نصير القائد، عبد الرحمن المنصور باني قصر الزهراء بقرطبة، يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة، الأمير بن عباد الشاعر، أبو يوسف المنصور باني صومعة الخيرالدا، وآخرون.
في لحظة، تذكر منصور ما قاله أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني عن الأندلس لما نزل بها وأنعم النظر فيها:
إنها تشبه عقابا مخالبه طليطلة، وصدره قلعة رياح، ورأسه جيان، ومنقاره غرناطة، وجناحه الأيمن باسط إلى المغرب، وجناحه الأيسر باسط إلى المشرق.
توالت على مخيلته أسماء المدن التي حكمها المسلمون: قرطبة، غرناطة، اشبيلية، طليطلة، سراغوستا، سفييا، ألمريا، تورتوز.. تذكر ما قاله الشاعر عبد الله بن فرج الأحصبي الملقب بابن العسال حين قرب اقتلاع آخر إمارات المسلمين من بلاد الأندلس:
يا أهل أندلس جثوا مطيتكم
فما المقام بها إلا من الغلط
الثوب ينسل من أطرافه وأرى
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط
من جاور الشر لا يأمن عواقب
كيف الحياة مع الحيات في سفط؟
انتبه من شروده؛ قال في سريرته: لكل زمان رجالاته والحضارات تولد وتسود وتزدهر، ثم تتقهقر وتتلاشى لتعقبها حضارات إنسانية أخرى كما فصل ذلك مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون.
تذكر توقف أبي عبد الله الصّغير بن عائشة الحرة آخر أمراء بني الأحمر عند تلة صغيرة تشرف على وادي غرناطة المكتظ ببيوته البيضاء ليلقي نظرة وداع أخيرة على مدينته الحزينة التي يتوسطها قصره الشهير.. تخيله يبكي دمعاً ساخناً حاول جاهداً أن يخفيه عن نظرات أمه الحادة التي عاجلته بلسانها الدرب:
” ابك مثل النساء مُلْكاً مضاعاً، لم تحافظ عليه مثل الرجال”
وصلت الحافلة إلى الجزيرة الخضراء بعد الظهيرة بقليل. تململ جميع المسافرين في أمكنتهم وأخذوا ينظرون ببلادة عبر نافذات الحافلة التي كانت تقطع غابات الزيتون الممتدة على طول البصر. أفاقت المرأة العجوز التي لم تصدر عنها أدنى نأمة منذ غادرت الحافلة باريس.
سألت منصور:
– أين نحن يا ولدي؟
أجابها باقتضاب:
– الجزيرة الخضراء.
هي الأخرى لم تعقب بأكثر من:
– آه..
تدخل رجل مسن كان جالسا إلى الجانب الأيمن من منصور ليقول لمن حوله:
– قد تكون هذه المرة المائة التي تطأ قدماي فيها هذا المكان؛ إسبانيا تغيرت تماما. الإسبان، أو “الصبليون المُفْلِس” كما كنا نسميهم في المغرب، اشتغلوا بجد وجعلوا من بلادهم جنة بعد أن كانوا في عداد الدول المتخلفة. هذه الطرق السيارة المخترقة للجبال العتيدة وهذه البنيات التحتية لم تكن متواجدة قبل أربعين سنة. أتأسف على بلادي التي نهب خيراتها اللصوص وتناوب على تسييرها عديمو الذمة وناقصو الكفاءة.. هاجرت إلى فرنسا منذ خمسين عاما ولم أسافر قط إلا برا. لم يبق كثير، سنجتاز حاجز الجمارك الإسبانية ونستقل الباخرة في حدود الساعة الخامسة لنصل مدينة طنجة بعد ساعتين ونصف الساعة.
نزل الجميع من الحافلة وانتقل منصور إلى المطعم.. وبعد أن تناول أكلة خفيفة ومشروب صودا، التحق بإحدى قاعات الانتظار حيث هجع الجميع لملء الكراسي المصطفة جنبا لجنب.. جلس قرب جماعة من المهاجرات واسترق السمع منصتا لحديث ضاف حول الأحلام وتفسيراتها.
قالت واحدة:
– حلمت، صحة وسلاما، أنني كنت أرتدي لباسا أخضر وأصيح بأعلى صوتي: المهاجر رجوعه إلى بلاده.
قالت المرأة العجوز التي كانت تجلس بجانب منصور في الحافلة والابتسامة تعلو محياها:
– اللباس الأخضر يا بنيتي يعني أنك ستسمعين خبرا سارا.. أما الصياح فيعني أنك ستقابلين غائبا لم تريه منذ مدة. أأنت متزوجة؟.
– الرجل الذي كنت سأتزوجه قبل خمس سنوات دخل السجن بسبب قضية مخدرات ملفقة.. أنا مسافرة اليوم لأزوره.
– ضعي ثقتك في الله يا بنيتي ولن تخيبي.. الله كبير.
كان كلام العجوز يجري على لسان دَرْب.. أخذت تفسر أحلام كل النساء اللواتي اجتمعن حولها؛ هذه بشارة وهذا تحذير. لم يدر بخلد منصور أن المرأة التي لم تنبس بكلمة خلال السفر هي الآن ترغد وتزبد في تفسير الأحلام.
يا الرايح وين ما رحتي تعيا وتلولي، شحال راحو العداد الغافلين قبلك وقبلي٠٠٠ كلام صحيح، الهجرة شيء جميل إلى مشى الواحد تغرب ودار علاش وعندما يعود إلى بلده تكون فيه الفايدة سواء لعائلته أو مجتمعه٠ لاشيء يعوض أحضان الوطن والضيف راه غير ضيف واخا يجلس شتا وصيف٠
العودة عبر الطريق اكثر من 2000كم مغامرة سندباد اكثر من 45 سنة مثل الطيور المهاجرة في الاول كانت مع الوالدين و من بعد وحدي ومن بعد مع الاولاد ذكريات جميلة يارب لا تحرمنا منها في المستقبل مبروك عواشركم
” سافر أينما شئت، واغترب قدر ما شئت، ففي النهاية لن تجد بدا من العودة إلى مأوى الفؤاد، ولن تجد أحن من أحضان الوطن”
صورت الرحلة بأدق التفاصيل حتى خلت نفسي مسافرة معهم ، اسلوب جميل وتشخيص دقيق ؛ شكرا دكتور ، لقد أبدعت كالعادة✌️
القمح مر في حقول الآخرين والماء مالح، محمود درويش
تغني الجداول وتزهر المروج بهجة واعتزازاً، يعود الطائر المهاجر الى بيته وهو يحمل بيارق الزهو ممتلئاً بالحكايا .. يمرُّ مبعثِرا غبار التاريخ .. كأن اقدامه تبعث الموتى، وتترمم الاطلال، لكنها كَانت هَهُنا وهُناك وعَلى الأرضِ.. الأندلس هي الاخرى وطنٌ يستوطن الذكريات والوجع.
تتبعنا فرحتك .. وسعدنا بعودتك، ننتظر المزيد من كشف المحجوب عن ذكريات ومشاهد تسردها بكل ابداع وجمال ..
مزيد من التألق دكتور هسوف
شعور جميل أن تعود إلى أرض الوطن حاملا شهادة عليا ، وشعور أجمل أن يكون سبب الهجرة هو النهل من علوم الأمم الأخرى في أرقى جامعاتها ،فمنصور يمثل فئة ذوي الكفاءات العليا ،وعودته برا سنحت لنا فرصة التعرف على نوع آخر من المهاجرين المغاربة ، وعلى معظم الحضارات الممتدة في محيط البحر الأبيض المتوسط،
متن اليوم حافل بوصف رائع ، وتصوير بليغ ، يحمل طابعا مرحا وسخرية عميقة المعنى….
دام المجد لقلمك دكتور
مهما طالت الغربة بالمهاجرين فلابد من العودة إلى مرابع الصبا والشباب فالحنين إلى أرض الوطن هو شعور جميل و لكن العودة له تبدأ اولا بصعوبة ومشقة الطريق ثم ثانيا بصعوبة التعايش مع البيئة المحيطة التي طرأت عليها تغيرات بعد رحيلهم عن الوطن الذي لم يضل كما كان عند هجرتهم تحياتي دكتور وبانتظار ما سيعيشه منصور عندما تطأ رجليه أرض الوطن
الطريق في السيارة من فرنسا إلى المغرب عبر إسباتيا متعة لا توصف، سافرت بالباخرة والطائرة لكن السفر برا رائع خصوصا في الذهاب أما الإياب فيكون حزينا في البداية لفراق من نحب ثم تعود المتعة بالتوقف لشرب القهوة والمثلجات في باحات الإستراحة ومطاعم إسبانيا، وفي الطريق أحب شراء البطيخ الأخضر اللذيذ وأكره نسيان ساعاتي في أماكن الوضوء، اما الحافلة يا منصور فمتعبة إستعملتها مرة واحدة وأخيرة، غير أنني شعرت بانك لم تكن مرتاحا في رحلتك فقد إنتقدت كل من رأيته.
الكاتب أبهرنا بترتيبه وتنسيقه للأحداث بإبداع رائع، كما يتصرف الباني الماهر في تنسيق أبنيته وتزويقها، بحيث تبهر …شكرا لهذا الرقي في الكتابة، أمتعتنا.
سافر أينما شئت، واغترب قدر ما شئت، ففي النهاية لن تجد بدا من العودة إلى مأوى الفؤاد، ولن تجد أحن من أحضان الوطن”
كلمات لا يحس بها الا مغترب، كل حرف منها يجرح الفؤاد ويجعلك تطرح آلاف الاسئلة المصيرية. وكالعادة الكاتب جسد الرحلة بادق تفاصيلها وادماجه الرائع لشيء من التاريخ والسياسة يضفي للمقال جمالية.
رحلة طويلة وضعني صاحبها امام واقع المغترب وهو يعود لبلده وثقافته وعوائده بقيت ملتصقة به سواء في طريقة السفر والحديث .وقد وضعني كدلك في محنة الدكريات حين سقطت الاندلس اتباعا بعدما عرج على معركة بواتيي التي انهزم فيها الجيش الاسلامي حيث كان يقوده عبدالرحمان الغفيقي مرورا بامجاد يوسف ابن تاشفين ومعركة الزلاقة وصولا الى اخر ملوك بني الاحمر الدي دمته امه بانه يبكي كالنساء ولم يبقى لنا وللمسافرين الدين كانوا مع منصور الا تفسير الاحلام وكاننا ننتظر ما سيجوده الزمن عنى في المستقبل والكاتب يرى عبر مغترب مسن خبر السفر بين فرنسا والمغرب ان اسبانيا التي كنا نشتري من ابناءها الاتواب التي كانوا يضعونها في الحقائب الشبه كارتونية ويعرضونها على الاسر المغربية وهم يطرقون الابواب اصبحت اليوم دولة يسب لها الف حساب.
سفر منصور بالحافلة مكنه من استرجاع تاريخ الاندلس.. حضارة تميزت بالاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر… الناس والاماكن والاحداث كلها ملهمات الكاتب ليطلعنا على مذكراته الجميلة والمتنقلة من بلد الى اخر… شكرا.