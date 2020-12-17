محكمة الاستئناف بالجديدة تؤجل ملف "إقامة أوزود"

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة تأجيل النظر في قضية مسير شركة “الحدائق الخضراء” البالغ من العمر 68 سنة، وشركاء شركة “Solute”، إلى جلسة يوم 28 يناير 2021، بسبب تفاقم الحالة الصحية للمسير بعد أن اشتد عليه مرض البروستات، وفق إفادة أدلى بها مسؤول من السجن المحلي سيدي موسى، أمام قضاة الهيئة.

وقال المسؤول بالسجن المحلي سيدي موسى إن مسير شركة “الحدائق الخضراء” يعاني من مضاعفات صحية مقلقة مرتبطة بالبروستات؛ “وهو ما يجعل نقله من السجن إلى المحكمة، بل حتى إلى قاعة البث عبر الفيديو التابعة للمؤسسة السجنية، أمرا غير ممكن”.

وبمجرد سماعهم قرار رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى الشهر القادم، حاول شركاء شركة “Solute” الاحتجاج على القاضي، قبل أن توجه لهم أوامر بالالتزام باحترام حرمة المحكمة واستقلالية القضاء.

وقال هشام حسنابي، رئيس لجنة الدفاع عن مسير شركة “الحدائق الخضراء”، إن هذا الملف المثير للجدل، الذي أضحى ملفا للرأي العام بالجديدة، عرف مجموعة من التطورات الهامة، أولها تنفيذ الحكم القضائي الاستعجالي رقم 498/2019، الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف، والقاضي بالشروع في الإنهاء الجزئي للأشغال بورش إقامة أوزود.

وتم تنفيذ قرار الاستئناف الجزئي للأشغال زوال يوم الأربعاء الماضي، بحضور مأمور التنفيذ وعناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد والخبير العقاري، الذي التقى بخمسة من الزبائن الذين قدموا تسبيقات مالية في هذا المشروع العقاري، حيث عبروا عن ارتياحهم لاستئناف الأشغال، التي كانت متوقفة لأسباب مجهولة بالنسبة لهم، بعد أزيد من سنة ونصف من العرقلة التي كان يمارسها شركاء “Solute” للحيلولة دون إتمامها، قبل أن تتبين لهم الحقيقة، وفق إفادة هشام حسنابي.

ويقدر خبراء في مجال العقار الخسائر التي تسبب فيها مسيرو شركة “Solute” وبعض معاونيهم، لهذا المشروع، بنحو 500 مليون سنتيم منذ بداية العرقلة؛ في حين ستباشر الشركة المتضررة مساطر قضائية جنحية ضد “المعرقلين”، للمطالبة بالتعويض المدني.