محكمة الاستئناف تؤخر ملف مجموعة "كلامور"

جرى، يوم الاثنين، تأخير النظر في قضية 3 متهمين، تابعهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، إلى غاية الـ21 من شهر دجنبر الجاري، من أجل إتمام المرافعات.

وجاء هذا التأجيل بعدما عرفت جلسة اليوم مرافعات دفاع المتهمين في ملف “حمزة مون بيبي”، الذين قررت المحكمة الابتدائية حبس كل واحد منهم سنتين، مع غرامات وتعويضات، على خلفية التهم الموجهة إليهم.

ويرجع هذا التأخير إلى استجابة القضاء الجالس إلى ملتمس بعض المحامين الذين أصيبوا بالإرهاق، بسبب انتخابات تجديد مكتب هيئة المحامين التي تمت نهاية الأسبوع الماضي.

ذوكان المتابعون في هذه القضية استأنفوا قرار المحكمة الابتدائية القاضي بالحبس النافذ سنتين لكل متهم وأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتابعت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش المتهمين بجنح “دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز”.

وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء قضت ببراءتهم من جنح النصب والتهديد، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، وآخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وفي الدعوى المدنية، قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للأطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.