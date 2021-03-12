محكمة الاستئناف بمراكش تتابع قاضيا في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، متابعة قاض بمحكمة ابتدائية بالمدينة ذاتها، في حالة سراح، من أجل سحب رخصة السياقة من مواطن.

وجاء هذا القرار بعدما استمعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى القاضي المعني من طرف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، لكونه يتمتع بالامتياز القضائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حادثة سير وقعت بين القاضي والمشتكي، ما حدا بالمسؤول القضائي إلى سحب رخصة السياقة للأخير الذي قصد دائرة أمنية لوضع شكايته.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القاضي هاتف المشتكي يطلب منه إحضار مبلغ مالي لإصلاح سيارته كما اتفقا على ذلك بعد وقوع حادثة السير بأحد شوارع المدينة الحمراء، مضيفة أن “متابعة القاضي لا علاقة لها بأي ملف يتعلق بالرشوة، ولا بشكاية وجهت إلى النيابة العامة عبر الرقم الأخضر”.