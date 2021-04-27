محكمة الاستئناف تؤيد تغريم المدير السابق لـ"سامير" بـ37 مليار درهم

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا قضى بإدانة شركة “سامير” ومديرها السابق جمال باعمر بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.
وقضى القرار المؤيد، الصادر الاثنين، بأداء المعني بالأمر والشركة غرامة مالية قدرها حوالي 37 مليار درهم لفائدة الدولة.
وجاء القرار بسبب أفعال تتعلق بتغيير وجهة بضائع مستوردة وتقديم بيانات استيراد مزيفة، وهي المخالفات التي دفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تقديم شكاية ضد المعنيين بالأمر.
حيثيات الملف تشير إلى أن “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية حاليا، كانت قد استوردت أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.
وسيكون بإمكان إدارة الجمارك بعد صدور هذا الحكم المطالبة بتعويضها بمليارات الدراهم في إطار مسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”، والتي تم تمديدها لتشمل الأصول الشخصية لمديرها العام.
وما تزال مساعي تفويت “سامير” تراوح مكانها منذ سنوات، رغم تلقي عدد من العروض. في المقابل، تطالب “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بتفويت المصفاة لصالح الدولة مادام أنها الدائنة بالحصة الكبرى.
وتسعى الجبهة، التي تضم نقابيين وعمالا في الشركة ومحامين وبرلمانيين وحقوقيين واقتصاديين، إلى الترافع من أجل إيجاد حل لوضعية هذه المصفاة الوحيدة في المملكة التي تمت خوصصتها سنة 1997.
وفي سنة 2016، صدر حكم بالتصفية القضائية لشركة سامير عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف مسيريها السابقين، حيث وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك.
وتؤكد الجبهة أن مقترح التفويت لصالح الدولة سيضمن عودة اشتغال المصفاة لتعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء-سطات.
كنز البلد تهافت عليه لوبي الطاقة بتواطء مع لوبي التحكم وتم تدميره عبر مخطط رهيب وابطال هذه المؤامرة اصبحوا من رموز السياسة والمال !!
كل ذلك داخل في اطار مخطط السيطرة والتحكم في البلد وارهاق الشعب في جيوبه واذلاله بالتحكم في مصادر الطاقة !!
المحكمة ديل الدولة حكمت على السيد لفائدة الدولة ،37مليار واش للدولة واش لخدام دولة،نفترض للدولة شنو غدي تعمل بها شي سبيطار شي مسجد شي مدرسة شي قنطرة بين الجبال او الوديان ام اصحاب البطون المنتفخة لتزداد بطونهم نفخا نفخا حتا تتفركع،في نظري لكانت غدي تحكم عليه محكمة باش يفرقو فلوس خدام دولة من احسن بلاش متحكم عليه خليه متع بها والدو عائلتو،
– يومَ ضَبطتُ أدونيس مُتَلبّساً –
في أحد أعوام السبعينات من القرن الماضي، حين كنتُ شاباً يافعاً، شاعراً و ناقداً طموحا، مغرماً بتجارب الصوفية، حافظاً لأشعارهم و مواقفهم و شطحاتهم، أطلعتُ مصادفة على قصيدة أدونيس ” تحولات العاشق و الهجرة في أقاليم الليل و النهار” فأحسستُ لأوّل وهلةٍ بأنّ حافر نصّ أدونيس قد وقع على حافر نصّ آخر، سرعان ما تبيّنتُ بأنه حافر نص ” النفّري ” لكن، من دون أيّة أضافة للمعنى الذي وضعه ” الجاحظ ” لوصف العلاقة بين النصوص المتشابهة .
عادل عبد الله
27 – 04 – 2021
ياااااخخخخ على بلاد ما كاين غير الاختلاس ثم الاختلاس ولا حسيب أو رقيب ياااااخخخخ
بصحة وزير البر والبحر والجو.
لتعرفوا كم المغربي عفوا جيب المغربي غال ونفيس.
تفويت شركة لاسامير في عهد البصري جريمة لا تغتفر لان الاختلالات و الفساد في هذه الشركة الاستراتيجية تجاوزت 4 ملايير دولار رقم ضخم كم نحن في حاجة اليه فعمليات الخوصصة التي باشرتها الدولة تحت اشراف وزير لا يفقه شيءا في الاقتصاد و السياسة كانت كارثية على بلدنا و الان نحصد ما جنت براقش على نفسها يجب استرجاع الاموال المنهوبة بتنفيذ الاحكام ثم التفكير في تحديث شركة لاسمير لتسد حاجيات البلد من النفط المكرر و تاخذ مكانها من بين القطاعات الاستراتيجية على غرار المكتب الشريف للفوسفات.
حكومة عباس الفاسي هي المسولة عن هد المجزارة المالية للمال العام ني مشراكة ولاهمال من طراف ادارت الجمرك هدا هو المال السايب وهو هما الاستيقلالين كن من المنطق ان يسالو امام المخكمة لي اخلالهم بالوجب والمسولية
المصفاة الوحيدة في المغرب يضرب الفساد اصولها….والنهب بالملايير. والتزوير…..
والدولة عاجزة ..عن معاقبة فاسدي لاسامير….كأن سبيل الحال يقول…يحيى الفساد….الفساد الكبير بالملايير…
واذناب السلطة ..يحاربون الفقراء في عربة طماطم…او بادنجان. او ليمون…..
اينكم ..من هذا باعمر ..المدير التنفيذي ….وغيره
l’état ne vas jamais récupérer cet argent. mais s’a montre que nos institutions contrôlent bien…
وماذا عن 17مليار المختلسة في نفس القطاع.؟
تبارك الله مشحال المليارات وابناء الشعب كيقلبوا على السنتيمات والدواء ولكن دائما والوا والوا الأزمة العقبا الشفارا آخرين ان شاء الله
اللهم انصر الضعفاء واحشرنا معهم يوم القيامة.
اللهم احفظنا واعطنا القناعة من عندك يارب