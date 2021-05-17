محكمة الاستئناف ترفع عقوبة نجل زيان وتؤيد حبس ابن النويضي

رفعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان في ملف “الكمامات القاتلة”.

وقررت هيئة الحكم رفع العقوبة الحبسية النافذة إلى 3 سنوات ونصف السنة مع خفض الغرامة إلى 1000 درهم في حق كل من ناصر الدين زيان، وثلاثة متهمين آخرين.

وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق ابن الناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي، القاضي بـ10 أشهر حبسا نافذا، مع خفض الغرامة إلى 1000 درهم.

وهذا الحكم هو نفسه الصادر في حق كل من “هشام. ب”، و”يوسف. ع”، و”ياسين. س”، و”عصام. إ”، و”مروان. ب”، و”لحسن. ج”.

كما تم خفض العقوبة في حق المتهم “زكرياء. ر” إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10.000 درهم.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قضت في 6 أكتوبر الماضي في قضية “الكمامات القاتلة”، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 30 ألف درهم في حق نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، و10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة في حق ابن الناشط الحقوقي محمد النويضي.

وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش في أبريل الفائت، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة “FFP2” بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.