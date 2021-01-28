محكمة: التحرش دون نزع الملابس ليس اعتداء جنسيا

قضت محكمة بالهند، في ملف اعتداء، بأن ملامسة طفل من فوق ملابسه لا يشكل اعتداء جنسيا، ما أثار الغضب في جميع أنحاء البلاد، وشكل إحباطا في وسط النشطاء الذين يكافحون من أجل التصدي لانتهاكات جنسية واسعة النطاق ضد النساء والأطفال.

وحسب ما نشرته صحيفة سي إن إن، فإنه في حكم صدر الأسبوع الماضي، وجدت القاضية، بالمحكمة العليا في بومباي “بوشبا غانيديوالا”، أن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما، غير مذنب بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، لأنه لم يخلع ملابسها، ما يعني أنه لم تكن هناك ملامسة جلدية بينهما.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن وثائق الحكم لدى المحكمة تفيد أن الرجل أحضر الطفلة إلى منزله بحجة إعطائها فاكهة الجوافة في دجنبر 2016، حيث كان يلمس صدرها وحاول خلع ملابسها الداخلية.

وتمت إدانته بالاعتداء الجنسي وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في محكمة ابتدائية، لكنه استأنف بعد ذلك أمام المحكمة العليا.

كما وجدت القاضية غانيديوالا، في حكمها الصادر في 19 يناير، أن تصرفه لا يندرج ضمن ما هو متعلق بالاعتداء الجنسي، الذي يعاقب عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وكتبت القاضية في الحكم: “بالنظر إلى انعدام الإثباتات التي يمكن أن تؤكد العقوبة المنصوص عليها في الجريمة، إذا ففي رأي هذه المحكمة، يلزم وجود دليل أكثر لإثبات المزاعم”.

جدير بالذكر أن القانون في الهند الخاص بحماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصادر في عام 2012، لا ينص على أن التماس الجلدي ضروري لتشكيل جريمة الاعتداء الجنسي.