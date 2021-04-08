محكمة الرباط تتابع أساتذة متعاقدين بتهم "التجمهر وإهانة القوة العمومية"

جرى مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح 20 أستاذا “متعاقدا” كانوا رهن الاعتقال عقب مشاركتهم في “الإنزال الوطني” ليوم الثلاثاء الماضي، الرافض لخيار “العقدة”، وذلك حسب ما صرح به دفاعهم.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فقد تم تقديم 20 أستاذا متعاقدا صباح اليوم الخميس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي حددت يوم 20 ماي المقبل تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة هؤلاء الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية “مسيرة الثلاثاء” التي منعتها السلطات العمومية بالقوة.
ووجهت إلى المتابعين تهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، وأضيفت للأساتذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وقالت سعاد براهمة، عضو هيئة الدفاع عن الأساتذة المتعاقدين المتابعين في حالة سراح، إن “الأطر التعليمية تعرضوا أثناء لحظة الاعتقال للتعنيف من طرف السلطات العمومية”، مبرزة أن “الأساتذة اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية بالرباط”.
وأوضحت براهمة أن “بعض الأساتذة كانوا تحت مراقبة السلطات حتى قبل بداية المسيرة، حيث كان الهدف هو استهداف الأساتذة النشطين”، على حد قولها، مبرزة أن “بعض الأساتذة ظلوا بدون أكل منذ ليلة الثلاثاء”.
ويبرر الأساتذة المتعاقدون، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التصعيد بغياب إشارات لفتح حوار معهم، لا سيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرباط، وهو ما زاد من غضبهم.
ويتدارس الأساتذة المتعاقدون خيارا تصعيدا آخر للرد على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثل في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والدفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”، فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى كلفته “الباهظة”.
ولم يثن قرار السلطات العمومية منع أي تجمع في مدينة الرباط، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية، الأساتذة المتعاقدين عن خوض إنزالهم، فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” الأساتذة بإصدار إشعار بمنع “كل أشكال التجمهر”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ابناء الفقراء هم الخاسر الأكبر من هذا كله بكل بساطة لان الناء الطبقات المتوسطة والغنية يتابعون دروسهم في انتظام..اعرف استاذ وأستاذة متعاقدين في حينا ابناؤهما يتابعون الدراسة في مدارس خاصة وهم دائما يضربون ويتركون ابناء الفقراء في الشارع
المسؤولين على البلاد كيعطيو الاوامر باش ولا الشعب كيضربو فولاد الشعب ….
باش يقدمو اكباش فداء للمحاكمة …والزبانية ديال خدام الدولة ورئيس المحكومة والنوام والحكومة العميقة التي تسير البلاد من خلال كواليس محكومة العثماني شبعانين ثروات وخيرات البلاد من ذهب وفوسفاط وبحار …..
وماذا يمكن التوقع من الحكومة المحكومة
ووزير تعليم غائب وينتظر قرارات من جهات عليا
مجرد بيادق
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب اعتقال الرؤوس الكبيرة لما يسمى التنسيقية الغير قانونية التي تحرض و تسير العصيان و تدعو لخرق حالة الطوارئ الصحية ضاربين عرض الحائط كل الاجراءات الحكومية لصد انتشار الوباء فماداموا يرفضون التدريس يجب حل تنسيقيتهم و اعتقال كل من يحرض على العصيان
هذا جزاء من لا يحترم شروط العقد الموقع و كذلك خرق الحجر الصحي…. مابغيتو تحمدو الله على الخلصة و العطل، و خليو اىنقابات تنفعكوم دابا
وبهذه الطريقة تسكت الافواه التي تطالب بحقوقها وللابد ورسالة لكل من اراد اخراج ما بي داخله من ضغطات وتركه حتى ينفجر نعم انها مهلكة المغرب ولا تستغرب كل شيئ ممكن
كنت أتمنا عدم إطلاق سراحهم فهم تركو أبناءنا بدون دراسة المتعاقدون وكورونا عملة واحدة
“قد تستطيعون قطف الزهور لكن لن تستطيعوا إيقاف زحف الربيع”
ومن يتابع هذه الحكومة بتعنيف الاساتذة بجميع طرق و على مرأى الجميع و بحضور وسائل الإعلام و بحضور مسؤولي الامن و المنظمات الحقوقية الوطنية و دولية ….. بالعربية تاعرابت الحكومة تاخد القرارات الغير المناسبة و الداخلية ضرغ عليها حسبيا الله و نعمة الوكيل في المسؤولين على هاذ البلاد … الشباب كيضيعو
يستاهلو كتر بصراحة كاينين شي أساتذة ديال دبا المستوى ديالهوم ضعيف بزاف أنا كايبالية الحل هو اديرو ليهوم امتحان الكفاءة ولي اكون صارم بزاف مافيهش الغش أو لي مستواه طالع أو يستاهل ميبقاش متعاقد ويترسم ولي مستواه هابط أحمد الله على التعاقد حيت منقارنوش الأساتذة ديال البارح بديال دبا واكيد مكنعممش كاينين لي في المستوى المطلوب
اللهم ان هذا منكر
كيفاش بغيتي تعيش في هد بلاد منين كتلاقة استاد في سجن حسبي الله ونعم الوكيل
سبحان الله من أهان ويهين وسيهيمن على 38 مليون مغربي،أليس هو المخزن،يستعملون القوة المفرطة ضد من تعلم في هدا البلد الكريم وتتركون المشرلملين وناهبي المال العام والطغاة ،موعدنا عند صاحب القصاص ،سأقتص منكم حتى لاتبقى على ظهري سيئة واحدة
أرى أن الدولة إن شاء الله ستضرب بقوة النار والحديد لأنها استنفذت جميع المحاولات وهي لن تستسلم كما يعتقده المتعاقدين ويبدو انها لجأت إلى الحلول القانونية والقضائية وستكبد المتعاقدين خسائر ولايمكن للدولة أن تنهزم المتعاقدين ولو أعجبهم كثرتهم
الإدماج آت لا محالة . والذي لا يفهم معنى التعاقد فليغلق فمه .والسلام
ماذا تنتظر من اساتذة وسمهم هو
Protect teachers in morocco
المعنى الوحيد الموحد لهذا الوسم المكتوب فيه المغرب بالانجليزية.
هو مطالبة الخارج لحماية الاساتذة في المغرب.
وهذا ما سيفهم اي واحد اجنبي في الخارج.
وكأن الاساتذة في المغرب يتعرضون للابادة.
عار على من كتب هذا الوسم و من يروج له.
على الاقل كنتم تكتبون وسم.
ادعموا_المتعاقدين
لا_للتعاقد_في_المغرب
قضاء غير نزيه، قضاء لايعتمد على الحياد.. لماذا لم يحكم بالعدل، صور وفيديوهات التفرشيخ وصلت امريكا.. هو تايقل تجمهر غير مسلح،،، سيخرج ااشعب المغربي عاجلا ام اجلت عن حقه في العيش الكريم، والمساواة..
وكيل الملك هل يتحرك نيابة عن الملك؟ هل هذا يعني ان الملك هو من يتابع هؤلاء الاساتذة؟ يبدوا ان موضوع الاساتذة اكبر بكثير من الحكومة و الدولة . هو املاء من البنك الدولي و سيتلوه قطاع الصحة. كان الله في عون الاساتذة. انتم تناضلون بالنيابة عن كل المغاربة بل حتى الاجيال المقبلة من المغاربة. كل التضامن
الشعب المغربي لأول مرة يساند الحكومة لمحاكمة وطرد الهروي لي تفرضو على أبناء الفقراء،أقولة:أخرجو أبناء من مدارس الخواص وألحقوهم بأقسام السطولا إن كنتم متفقين معهم
القيام بتظاهرات غير مرخص لها إهانة رجال الأمن من شرطة وقوات مساعدة استعمال ورقة التلميذ للضغط على الحكومة وهذا يسمى استفزاز خرق قانون الحجر الصحي كل هذا يستحقون المتعاقدين الطرد من العمل
بغاو الخلصة باردة والنعاس والتغيبات وكثرة العطل هادشي علاش مبغاوش التعاقد راه الدول الغنية كندا وامريكا عندوم الاساتدة والمعلمين بالكونطرا
وكاد المعلم أن يكون رسولا. المرجو من الأساتذة أن يسلكو طريقة أخرى للمطالبة بحقوقهم فالحكومة الحالية لا تعترف بحق المواطن في الإضراب .ولذا من وجهة نظري فمقاطعة وزارة التعليم وتجميد أنشطتها ولو من المنازل يبقى خيارا أحسن من أن تعرض نفسك للمحاكمة عاى الباطل. (التجمهر بدون رخصة)
انا أستاذ رسمي لم تعد هناك أجواء للتحصيل او العمل نذهب أجسادا بلا روح نضطر للاضراب ونعلم ان الدولة المغربية حتى لو أضربنا شهرا كاملا لن تحرك ساكنا لانها لاتهتم بتحصيل ولاد الشعب بنادم كيقري فالخصوصي ومستقبل وليداتنا وتسعة ديال المليون تلميذ على المحك جيل كورونا والتناوب والاضرابات جيل بلا مستقبل يجب في اعتقادي محاكمة جميع المتورطين خاصة المسؤولين غذا سنضرب والضحية التلاميذ لايوجد بلد في العالم يضرب ويسجن اساتذته نقطة اخيرة الى الذباب الالكتروني الحكومي نحن نعرفكم ونعرف تدويناتكم التي ستتقاطر تسب وتهين أساتذة الوطن انتم بلا ضمير وبلا كرامة كرامة الوطن من كرامة الاستاذ
هاذ الأساتذة المتعاقدون اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لإجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم هذه اللامسؤولة، فربما وعلى ما يبدوا قد قبلوا بهذا التوظيف بنية الشروع في العمل فقط ثم من بعد القيام بالإحتجاجات لأجل الترسيم، ما يجعل الشك في النصب ممكن يكون هدفهم مند الوهلة الأولى وجب معه التصدي لهم لوضع حد لإبتزازاتهم هذه للوزارة الوصية على القطاع. فاللهم التعايش في هذه الظرفية مع وباء كورونا وحتى مع سلالته الجديدة المتحورة أفضل من التعايش معهم وحالهم هذا. فالصبر له حدود، إما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون إليها كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أحسن منهم ثقافة و عقلية يريدون العمل بهذه الصيغة التعاقدية سنربح معها كآباء إستئناف الدراسة لأبنائنا المتضررين الأوائل من أفعالهم ثم نهاية هذه المسرحية التي تعتبر من وحي الخيال مادام الهدف فيها غير واقعي لا يمكن الوصول إليه و يستحال تحقيقه.
يجب ضرب بيد من حديد على كل من يحرد الناس لإشعال الفتنة. و ليعلم هؤلاء الأساتذة أن الدول العظمى التي لها إقتصاد قوي لا تدمج الموطنون في سلك الوضيفة العمومية و توضفهم بالتعاقد. هؤلاء الأساتذة مشاغبين و يحق للدولة أن تتابعهم قضاءيا و تطردهم بسباب الخل بعقدة الوضيفة لأن لن يجبروا على توقيع هذه العقدة. لا تساهل مع هذا النوع من الكسالى لأن أبناءنا هم الضحايا
عليهم مواجهة الاتهامات. والقوة المستعملة من طرف السلطة لاتسمى عنفا بل قوة ملائمة لضبط السلامة والامن العموميين.
التجمهر والاحتجاج لامبرر له هنا. لان الدولة لم تخرق القوانين واللوائح وتصرفت في إطار اختصاصاتها.
لايمكن الطعن في قرار التوظيف بالتعاقد ولايجب ان تقبله المحاكم. لان المشغل له الحق في اختيار اي اسلوب او طريقة للتوظيف. واذا رفضها المتقدم للمنصب المعروض فماعليه سوى عدم التقدم للمنصب أصلا.
العقد شريعة المتعاقدين.
لهم نفس حقوق الموظفين العموميين، ولكنهم ليسو موظفين عموميين.. لا تختزلو مطلب الأساتذة في الحركة الإنتقالية.. الأساتذة ليس من السهل التلاعب بهم، مطلبهم هو منصب مالي ممركز في وزارة المالية
غير جيوهم نيشان و حققو ليهم مطلبهم بلا متبقاو تزوقو فالهضرة راه هما ماشي مداويخ…دوك القوالب ديرهم معا شي واحد اخر.
و بالنسبة لأنكم باغيين تحورو مطلبهم و ربطه بهياكل التنسيقية و سجنهم لإنهاء المطلب.. مطلبهم لا يرتبط بشخص، مطلبهم فكرة.. و الإعتماد على مرور الوقت لن يجدي، العدد ديالهم غادي و كيتزاد و كيوليو أقوى باش ما كيزيدو السنوات.
من الغباء انك تواجه 100 الف شاب شادين اجازة ماستر دكتوراه ف ادب علوم قانون الخ.. انك تواجه مركز بحثي د 100 الف عقل راه الغباء بعينه.. خاص الدولة تلقا حل. متلعبوش بالعافية
تخيلو معايا هاد 100 الف استاذ معاهم 9 افراد من عائلاتهم؟.. راه مليون شخص هاديك و ديك الساع لي دارها بيديه يفكها بسنيه.
نحن نحب هذا الوطن ولا نريد له المشاكل لأسباب تافهة و الحل بسيط، الأساتذة مكانهم في القسم و ليس في الشارع.
في بلد يهان فيه المعلم حسبي الله ونعم الوكيل
العز والنصر لانهم خالفوا القانون اولا العقد هو شريعة المتعاقدين ثانيا التجمعات ممنوع في هذه الظروف الاستثنائية المرجو من العدالة تاخد مجراها الطبيعي في كل من لم يمتثل للقانون واتمنى ان يكون مصيرهم الطرد
ياك انهاء الموسم الدراسي گاع هههه لا لا زوينة و واعرة هادي بزاف.. يحب تفعيل و تطبيق مسطرة العزل و الطرد في حقهم الآن و اليوم قبل الغد فاجراء الاقتطاع من الاجرة لم يعد كافيا و رادعا..امضيتم عقدا بكل رضا و قناعة مع الدولة و لم تحترموا واحدا من اهم بنوده و هو الاجر مقابل العمل ..اذن العزل و الطرد هو الحل بعد استنفاذ كل الانذارات و التحديرات و العقوبات و الاقتطاعات …
البارح دخلت لهدك الجروب ديال الاساتدة المتعاقدين. المهم بديت تنقرا فالبوسطات لي دايرين. لي تار الانتباه ديالي وحد البوسط تيحتقر وحد من القوات المساعدة حيث عنف وحد الاستادة ؤ المفارقة هي تيقول وحد من القوات المساعدة داير بين قوسين البكالوريا زعما عندو غير الباكلوريا ؤ الاستادة زعما عندها الاجازة . زعما النيفو ديالو هابط عندو غير الباك ؤ الاستادة الاجازة وما ادركما الاجازة. تم فهمت علاش التعليم طاح ليه النيفو حيث باقي شي اساتدة تيخدوها بالشواهد مشي بالوعي ؤ المعرفة . وش لي عندو الباك ؤلا معندوش الباك من فئة العبيد ؤلا شنو ؟ سؤال تنوجه لكاد المعلم ان يكون رسولا .
بنود وشروط العقد أسوأ من عقد anapec من غير المنطق تمرض مدة شهرين او 3 أشهر او ارتكاب خطأ مهني بسيط ويتم فسخ العقد بدون تعويضات بمقابل الاستادة مرسمين يدييروها كحلة زحلة يدوزوهم مجلس تأديبي ورجع كمل خدمتك وإلا مرضتي حتى حياتك كلها غادي تبقى جالس فداركم كتخلص
التطور الذي عرفته الأشكال الاحتجاجية هو نتاج لاحتقان داخلي تحس به هذه الفئة من الأساتذة و التي لا تلقى آذانا صاغية لحل مشاكلها العديدة (بدء ا بتوفير منصب مالي قار، حركية و طنية (بمعنى الانتقال من مدينة لأخرى)، اجتياز المباريات الوطنية (بموجب ترخيص من طرف الأكاديميات)، تسليم قرارات الترسيم و كذا فتح امتحانات الكفاءة المهنية). هذا بالإضافة رد اعتبار للأساتذة من طرف المسؤولين و طلب اعتذار على كل ما صدر منهم في حق الأساتذة خاصة و التعليم عامة. و أخيرا ليس كل شيئ اختيار ممثلين من التنسيقيات (الممثل الفعلي للأساتذة) بدل النقابات لتي لا تغني من جوع ( إلا القلة القليلة) للتشاور في مختلف القرارات المستقبلية و إبداء الرأي عبر استفتاء الأساتذة عن آرائهم في كل التوجهات العامة في قطاع التعليم.
هذا مبدئي و عليه أناضل و سيحصل بإذن الله بفضل هؤلاء الأساتذة الجدد.
سنوات و الدكاترة المعطلون يحتجون من اجل التوظيف المباشر فهل تم توظيفهم رغم ان حكومة الاستقلال وقعت معهم وثيقة
انصفوا اولاد الشعف انصفوا الاساتذة مكانهم بين جدران الفصل
الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هم شباب التغيير و الأمل. الله يوفقهم في مسيرتهم النضالية. المخزن كالعادة جبان لا يعرف غير الزرواطة
بدل أن تتابع القوة العمومية بالقمع وإهانة الأساتذة. يحصل العكس. حقاً مغرب التناقضات!!!
هناك الكثير ممن يبخسون عمل ومستوى الأساتذة . إذا ما هو ذنبهم بما ان الدولة هي من وظفتهم . عليكم ان تلومو المسؤولين عن مشروع التعاقد ومسؤولو مشروع المغادرة الطوعية
و الله أسي الوزير إلى عيينا من هادشي فكنا خلاص و خلينا نمشيو نخدمو على راسنا.
بالنسبة للناس الي كيقولو كتضيعو ولادنا لالا لا هادو كيدافعو على حقوق الشعب دبصح باش نهار ولادكوم يبغييو يوليو اساتذة يلقاو الأرض مفرشة و شوفو بعيد شوية الله يجازيكم بالخير.
يجب معاقبة الأساتذة أشد العقوبات لأنهم هم من علمو الناس و أفنو حياتهم في توعية المجتمع لاكن المجتمع يحب الفاسدين
يجب متابعة جميع أفراد هذه العصابة من الانانيين الكسالى محدودي المعرفة للضرر الجسيم الذي الحقوه بأبنائها ولا احد يتعاطف معهم
الفيديوهات تظهر أن الأساتذة يتظاهرون بكل سلمية!الشرطة هي التي تحضر لمسرح المظاهرات بمختلف التشكيلات و الهراوات و حتى الدراجات النارية و كأن الأمر يتعلق بالمشاغبين والمجرمين!هل فتح تحقيق قضائي حول تصريح بعض نساء التعليم بتعرضهن للتحرش والاعتداء الجنسي بالهراوات؟ هل فتح تحقيق قضائي لمعرفة الجهة التي تبادر لاسخدام القوة والعنف: القوى الأمنية أم المتظاهرين؟ هل استقلال القضاء الذي سمعنا عنه أمس في تصريحات السيد الوزير حقيقية، نية سياسية و واقع أم فقط للتطبيل،التبندير والاستهلاك الإعلامي؟ ماذا لو امتد التعاقد للجميع بما في ذلك الأمني،الدركي، لمخازني، الجندي والسياسي طبع؟ هل التعاقد محصور في التعليم أم مطبق في أسلاك الأمن،الدرك، الجيش و جميع أسلاك الوظيفة العمومية؟ هل المساواة متحققة و مضمونة أمام التعاقد؟ هل المساواة مضمونة أمام القمع بين الأساتذة، جمهور الكرة والفاسدين الناهبين،المحتكرين،المعذبين،الجلادين،المبيضين و المشعوذين السياسيين و الحزبيين الخارجين عن القانون؟ هذا وقت فصل المقال فيما بين دولة الفساد و دولة القانون من لبس، هوة، تشابك واتصال!
هل هناك بند في العقد المبرم مع الأساتذة المتعاقدين لفسخ هذا العقد والإستغناء عن رافضي شروط العقد
هل التعاقد محصور في التعليم أم مطبق في أسلاك الأمن،الدرك، الجيش و جميع أسلاك الوظيفة العمومية؟ هل المساواة متحققة و مضمونة أمام التعاقد؟ هل المساواة مضمونة أمام القمع بين الأساتذة، جمهور الكرة والفاسدين الناهبين، المحتكرين، المعذبين، الجلادين، المبيضين و المشعوذين السياسيين و الحزبيين الخارجين عن القانون؟ هذا وقت فصل المقال فيما بين دولة الفساد و دولة القانون من لبس، هوة، تشابك واتصال! قد تقدم دولة الفساد على أنها دولة القانون! دولة قانون الفساد و فساد قانون الدولة! القانون هو الفساد و الفساد هو القانون؟ فساد قانوني مقنن و قانون فاسد مُفَسَّد و مفسد!
يستحقون لانهم اهانو. التعليم والدولة وما امضو عليه في اي دولة سوف تتعامل معهم بتلك الطريقة من مدة هده لان. الانسان قبل شيئا وامضاء عليه ودخل اليه بكل الطرق وفي الاخير يتهرب منه ويتجمهر ويسئؤ للوطن. ولتلاميد هناك تهمة لابد من الاباء عن اولادهم الدين يستغلونهم في الشوارع هده عقلية ليست لناس التعليم ثانيا. ادا تريد الدولة الترسيم عليك بنضام الشفافية والامتحان لدخول لدالك
منطقيا وبعيد عن العاطفة تهم في محلها،وكل شيء موثق و مصور .
هههههه و سوف يتهمونهمم بإدخال دبابه من روسيا او غواصه المانية. ناري على المغرب حيث تنطق بكلمه حق تجد نفسك في عكاشه.
يجب اقالة المتغييبين على تدريس الثلاميذ وتعوضهم بأساتذة جدد في أسرع وقت من جهة … ويجب متابعة ومقاضات كل من شارك في تجمهر غير قانوني أو مرخص من جهة أخرى … ومتابعة رؤساء المدبرة للتحريض والدفع بالأمن الوطني والدراسي و الدعوة للفوضى وإبتزاز جهة حكومية وتظليل الرأي العام ……
En absence d’un encadrement par les centrales syndicales qui agissent dans le cadre de la constitution et des lois, l’état se voit face à des manifestations des sans étiquettes légales qui ne voient que cette façon tachée de violence et irresponsable pour réclamer des changements. La voie de dialogue responsable des représentants syndicals avec les Départements concernés serait la plus productive.
Autrement C l’anarchie.
انا أعلن تضامني الكامل مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،أنا بصراحة أستغرب من بعض التعليقات الموجودة في هذا الباب،وأطلب من جميع الناس أن يضعوا أنفسهم مكان هؤلاء الشباب الذين فرض عليهم التعاقدالذين يتعرضون لجميع أشكال العنف والقمع والتنكيل،حسبي الله ونعم الوكيل.
يجب على الدوله ايقاف اي توظيف عمومي و جعله بيد القطاع الخاص مع مراقبته.لان التوظيف العمومي ابان عن ضعف مردودته خصوصا في التعليم والصحه.هولاى يريدون توظيف حكومي لانهم كسالى و عديمي الفائده.اذا كنت استاد متمكن فممكن ان تنجح في القطاع الخاص ايضا.اموال طاىله تضيع مع هولاى ولا نستفيد منهم. عقليه ضعيفه من يرى التوظيف العمومي حلم. فالقطاع الخاص و انشاى مقاوله صغيره ممكن تربح منها المال و تحقق كل احلامك.فيقو من نعاس راكم خمرتو.بالله عليكم هل اجره 4000 درهم هي حلمك في هذه الحياه؟؟؟؟ ممكن تعمل تجاره وتربح 4000 درهم في ايام قليله.فرنسا هيا ليزرعات فينا هاد العقليه.انا شخصيا كنت في صغري اتمنى ان اكون معلما ولكن لم تتوقف والحمد لله انني اعمل في المجال التجاري و احصل على اموال اضعاف اضافه الى الحريه
نظام العقدة هو “خيار دولة
أو ليس هؤلاء و اسرهم و ابناءهم و اقرباءهم و تلامذتهم و محيطهم هم الدولة نفسها ؟؟؟
او ليس من يتخذ القرار و يتحكم اليوم في زمام الأمور قد مر في يوم من الأيام بهؤلاء يعلمونهم حتى كيفية مسك القلم ؟؟
ماعرفتش اشنو دنبنا حنا حتا وصلنا لهاد الحالة ولينا مكروهين مرفوضين من عند الشعب راه كلنا ولاد الشعب راه حنا مضامنين معاكم و لاكين راه الله غالب مابيدينا تاحاجا راه كانحاولو نوقفو الاحتجاجات بطرق سلمية ولاكن الامور كتمشي للعكس للاسف بعد المرات كنلقا خويا لي هو استاد قدامي كنبكي الدم او بعد المرات اختي لي هي طالبة في علوم الطب كتحتج و كتضاهر قدامي …..
اذا كانت كل هذا الصرامة ضد المتعاقدين بين الدولة والأساتذة ولماذا التعاقد بين أولاد الشعب بينهم مهمش في المحاكم والإدارات العمومية وتطرك مشاكل المواطنين في يد القوي ليطحن الضعيف
ما سأعلق به قد يبدو غريبا..ومع ذلك لا بأس من التجربة…في نظري هناك طريقة بسيطة لانتقاء المتعاقدين قصد ترسيمهم في الوظيفة العمومية دون الحديث عن تكوينهم. فقط يعيدون اجتياز امتحان الشهادة الحاصلين عليها التي خولت لهم التعاقد مع وزارة التعليم. كل في شعبته….شريطة ان يكون الامتحان بمعنى الامتحان = يمنع الهاتف…واللوحات الالكترونية…والعدسات…والكتب….حتى الاقلام والاوراق تزودهم بها الوزارة …اي يدخل المترشح الى القاعة وهو لا يحمل شيئا… ولا يسمح له بالاتصال بالغير . وبعد الفوز في الامتحان …يقضي مدة التكوين ليصبح بعدها موظفا في اسلاك الوظيفة العمومية….. وكونوا على يقين بان نسبة قليلة جدا ستفوز للخروج من الازمة القائمة….وتنتهي سمفونية ” الاطر….والاساتذة….والمربين….وحاملي الشهادات العليا…وما سوى ذلك من العبارات ” المنفوخة بالهواء. “…خلاصة القول ان هؤلاء ليس لهم ما يفيدون به غيرهم..باستثناء اقلية قليلة جدا.
لنكن واقعيين شوية: الاساتذة بغاو يدير داكشي ديال تمسكن حتى تمكن، فالاول وافقو على الكونترا و دابا خارجين دايرين الفوضى.
معجباتكش ظروف العمل خرج و قلب على راسك لا كنت كفؤ و عندك مايتقال.
أنا شخصيا كنحيي الدولة على هادشي ديال التعاقد للنهوض بالقطاع باش لي مدايرش خدمتو باي باي. ماشي انا خدام بالدولة صافي ندير لي بغيت.
حاجة اخرى: هاد الاساتذة مكيفكروش فتلامذ لان الخاسر الأكبر هو ولاد الشعب لي كيضيعو. و الاحتجاج كيديروه فاوقات حساسة باش زعما ازيرو الدولة.
استاذ راه كيعطي مثال ماشي هادشي لي كيدورو الله يهديكم
الأساتذة المحترمين اهم درسو العقيدة الإسلامية والشريعة من الكتاب والسنة ام لا ؟
اكثر من مئة حذيث صحيحة تتحدث عن طاعة ولي الأمر وتحريم المظاهرات والإضرابات … والتجمهر وسد الطرقات والفوضى في الشارع والأماكن العمومية ….
يأستاذي الكريم أتقي الله في وطنك وفي ولي أمرك ولاتكن معول هدم
يأستادي المحترم القوانين الدخيلة على بلاد المسلمين ماهي إلا اداة هدم وتمزيق وحدة الصف …
شفت واحد الفيديو ديالهم و قريت التعليقات ديالهم كلام نابي و ساقط الاساتدة المتعاقدون جلهم ما مربيينش و دون مستوى كيفاش بغيتوهوم ما رباو حتى راسهم عساك يربيو ولاد الناس نعم للتعاقد و لي ما فيدوش يخليها لواحد آخر
هل كل الأساتذة توجهوا إلى الرباط؟ معظمهم في المقاهي و المنازل يتابعون عبر Facebook و التلميذ هو الخاسر الأكبر .لماذا لاينتظرون العطل المدرسية للقيام بالن….ل لأجل إعطاء الحق الدستوري للتلميذ في التمدرس ….
سؤال. لماذا تم استهداف تلك الأستاذة بالظبط و بشكل مقصود و حملها نحو مخفر الشرطة تلك الطريقة المشينة . أظن لا لشيء سوى لأنها في أخر إنزال و طني للأساتذة تعرضت للتحرش من قبل الشرطة و أعوان السلطة و لم تسكت عن ذلك و فضحتهم أمام الكاميرات فكان الرد اإهانتها و سحلها بذلك الشكل الذي يندى له الحبين صراحة المغرب يعرف ردة حقوقية خطيرة
إن لم تستحي فافعل ماشئت …………………….
hhhhhhh toujours le même scénario:
الى كنتو تعاقدتو مع الدولة غير باش ديرو الاضرابات و تخليوا التلاميذ بلا قراية, بلاش من الاول بلا ما تعاقدو مع الدولة. صدعتونا اوا بزاف ربع سنين ديال الاضرابات بزاف و زيد عليها كورونا و مشاكيل الحجر الصحي هادشي ماشي معقول
مادنب ابناءنا نحن الفقراء الدين لا حول ولاقوة لهم في تدريس أبناءهم في مدارس خصوصية فهم لايفقهون شئ ا مند اعتمدت الحكومة ولوج التعليم بتعاقد من ارغمهم علي امضاء العقدة في بادئ الأمر من ضرب علي يدهم لكي يقبلوا التعاقد حسبنا الله ونعم الوكيل ضاع ابناء الفقراء في ضل هدا التعاقد فهولاء الناس يبحثون علي مصلحتهم فهم متل الحكومة لاتهمهم مصلحة ابناء الفقراء الله ياخد فيهم ألحق بقاو ابناءنا في الضياع
عيب والله عيب هناك فيدوات رجال الأمن يحملون فتاة من اساتدة..بطريقة متخلفة . كلنا نتضامن مع اساتدة المعاقدين يجب اجاد حل وليس معاملتهم بتلك الطريقة…كما نرجو من اساتدة المتظاهرين عدم إغلاق الطريق في وجه المواطنين هناك ناس تشتغل و كل واحد لديه اشتغاله.وحاجياته يقضيها..لدى لا يجب تضاهر وسط الطريق ..لمدا لا تدهبون قرب البرلمان .وتسمعون صوتكم قرب المسؤولين ..هدا ليس تحريض بل رسالة توجه من يسيرون شاءن العام ..
انا دائما كنت نقول بان المغاربة يحسدوا بعضهم البعض ويتمنون الشر لبعضهم البعض خاصة اذا كان الخصم طرف من الشعب كالاساتذة المتعاقدين بحيث ينظرون دائما الى الطرف الاقوى بانه هو المحق الاستاذلكي يقدم ما عليه من واجبات عليه ان يكون مطمئنا على مستقبله وليس مهدد بالطرد في اية لحظة
الحكومة هي التي تتحمل مسؤوليتها لانها هي التي وافقت على شروط صندوق النقد وأغرقت البلاد في مديونية لن تنتهي ابدا ،،
اولادهم يدرسون بالخارج او في المدارس الخاصة وابناء الفقراء يشوشون عليهم بهضم حقوق اساتذتهم ،،كان من المفروض ان يلقى هؤلاء الدعم الكامل من الشعب ومن اولياء التلاميذ وحتى التلاميذ انفسهم عليهم ان يساندوا اساتذتهم لان مستقبلهم في خطر