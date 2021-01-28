ابتدائية الرباط تفرج عن أحكام قضية "المعطي منجب والنشطاء الستة"

بعد أزيد من عشرين تأجيلا في ملف “المعطي منجب والنشطاء الستة”، حكمت ابتدائية الرباط بمعاقبة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم في الملف الذي فتح سنة 2015، وعرف متابعة واسعة، بعد تأجيلات متعددة، وبعدما بلغت مدة الجلسات الأخيرة بضع دقائق، وهو ما سبق أن علق عليه النقيب عبد الرحمان بنعمرو قائلا إن “المحاكمة غير مقبولة” باعتبارها “تخالف منطوق الدستور ومقتضيات المواثيق الدولية؛ لأن التقاضي يمر في آجال معقولة”.
وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة الصحافي المقيم بفرنسا هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”.
كما قضت ابتدائية الرباط في هذا الملف بمعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد أيت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وعلق الصحافي عبد الصمد أيت عائشة على الحكم قائلا: “رغم أن الملف لم يفتح، تم الحكم علي، وعلى منصوري، ومنجب، وخريبشي، في قضية “المس بأمن الدولة” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم”.
لا حول ولا قوة إلا بالله متى سينتهي مسلسل الظلم في هذا الوطن …
بس مستعد لديسلايك الذباب الإلكتروني قومو بعملكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم إن هذا منكر.
الدولة العميقة صعقت معارضيها السبع في مدة بضع دقائق، فمن لايهابها، فالويل له.
لو عند هؤلاء عقل يفكرون به. فيجب ان يغادروا البلاد اثر خروجهم من السجن ولا يعودوا الى هنا ابدا.. فالسلطة التي لا تتقبل حرية التعبير ولا المظاهرات من اجل حقوق مشروعة. ولا حرية صحافة. هي بلاد لا يجب العيش فيها..
ما معنى المس بالسلامة الداخلية للدولة؟ هل القصد منها هو فضح الفساد والمفسدين، كفاكم تلفيقا تهما للشرفاء
أوصيكم ونفسي إياكم والظلم, فالظلم ظلمات.تصافحوا تسامحوا في الدنيا قبل الاخرة.
يحيا العدل….
يجب ان يحيا العدل معا سارقي وناهبي الثروة وان تحرك القضايا بنفس الوتيرة والسرعة في التنفيد…اما محاكمة اشخاص حقوقيين وصحافيين فهدا يدل على الحكرة واساليب لا يقبل بها في 2021…
اطلقوا جميع المعتقلين ولنجعل بلد المغرب بلد الحريات والانصاف والحقوق ….
حسبنا الله ونعم الوكيل…
يجب تطبيق القانون على الجميع لا فرق بين هادا وداك، يجب سحب ممتلكات هادا العميل المتحصل عليها عبر التخابر وتهديد الأمن القومي المغربي ومن معه ولو كان في دولة أخرى لحوكم بعقوبة الإعدام وانا شخصيا أرى هاده العقوبة مع ما ارتكبه هادا العميل ومن معه من جرم في حق البلاد والعباد عقوبة رمزية وكأننا نخاف لوم الدول و المنظمات الاسترزاقية التي كان عميلا او كلبا لها ويجب على المدعي العام ان يرفض هاته المهزلة والحكم عليه على الاقل بعشرة سنة سجنا واسترجاع جميع الممتلكات المحصل عليها عن طريق التخابر مع الأعداء
واش دابا هادوك لي كيقولو أنهم صحافيين ولا حقوقيين ودارو شي روينة قد راسهم مايتحاكموش .. الحكم مخفف بشكل كبير ولا يتناسب مع الجرم .. منجيب حصل على أموال مشبوهة من الخارج، دار عقارات ديور سيارات رباعية الدفع .. دار لاباس مزيان باسم مؤسسة ابن رشد وخصوصا أموال مشبوهة من هولندا .. وبما أنه يدعي أنه حقوقي لا يجب أن يمس ..
Wolf in Sheep’s Clothing believe me