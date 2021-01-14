شهر حبسا لصاحبة "الفيديو الإباحي" في تطوان

شهر حبسا لصاحبة "الفيديو الإباحي" في تطوان
صورة: أرشيف
الخميس 14 يناير 2021 - 23:15

قضت هيئة المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان بإدانة صاحبة “الفيديو الجنسي” بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان أوقفت السيدة التي ظهرت ضمن مقطع مصور، يتضمن مشاهد إباحية ووضعيات جنسية مخلة بالحياء العام والآداب، مع شخص آخر قيل إنه مهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأثار المقطع الإباحي، الذي جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيقات التراسل الفوري “واتساب”، ضجة كبيرة وصدمة لدى الرأي العام المحلي والوطني. كما أعاد النقاش أيضا حول موضوع العلاقات الرضائية والحريات الفردية بالمغرب.

الخيانة الزوجية المحكمة الابتدائية تطوان فيديو إباحي

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