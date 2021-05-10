محكمة تيزنيت تحكم ببراءة الصحافي بوطعام‬

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت ببراءة الصحافي محمد بوطعام من تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، التي توبع بموجبها في حالة اعتقال.

ودخل بوطعام، منذ اليوم الأول من متابعته، في إضراب عن الطعام وصل إلى يومه الخامس، بالسجن المحلي بتيزنيت، احتجاجا على اعتقاله، ورفض متابعته في حالة سراح.

وأوقِف محمد بوطّعام، مدير موقع “تيزبريس”، يوم 4 ماي الجاري، وتوبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حالة اعتقال، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات، لـ”من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة”.

وشهدت المحكمة الابتدائية بتيزنيت وقفة تضامنية، أمام مبناها، مع الصحافي المعتقل، جمعت عدّة حساسيات من المدينة، ومواطنين كان بوطعام منفتحا على ملفاتهم، تنديدا بمتابعته في حالة اعتقال.