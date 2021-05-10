محكمة تيزنيت تحكم ببراءة الصحافي بوطعام‬

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت ببراءة الصحافي محمد بوطعام من تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، التي توبع بموجبها في حالة اعتقال.
ودخل بوطعام، منذ اليوم الأول من متابعته، في إضراب عن الطعام وصل إلى يومه الخامس، بالسجن المحلي بتيزنيت، احتجاجا على اعتقاله، ورفض متابعته في حالة سراح.
وأوقِف محمد بوطّعام، مدير موقع “تيزبريس”، يوم 4 ماي الجاري، وتوبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حالة اعتقال، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات، لـ”من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة”.
وشهدت المحكمة الابتدائية بتيزنيت وقفة تضامنية، أمام مبناها، مع الصحافي المعتقل، جمعت عدّة حساسيات من المدينة، ومواطنين كان بوطعام منفتحا على ملفاتهم، تنديدا بمتابعته في حالة اعتقال.
على سلامتك آالسي بوطعام…..والحمدلله فهذ العواشر تعيد مع عائلتك وتكمل صيام رمضان معهم…. (واللي قرصو لحنش…يخاف من الشريط.) تهلى فخدمتك ..راها هي مستقبلك ..ومستقبل اولادك …..ونطلبوا الله ان يعفو عن جميع المساجين الذين ظلموا وسجنوا ظلما ….وبقية رمضان مباركة ان شاء الله لكل المغاربة في الداخل والخارج.
غريب امر هذا البلد لا تسمع الا محاكمات الصحفيين والمطالبين بالحقوق وفاضحين نهب المال العام حيث يكون القضاء حاسم وسريع ورادع في حين هناك ابطال ملفات فساد كبرى يعرفها الجميع يظلون يتمتعون بنعم ما نهبوه في استفزاز رهيب للمواطنين ويقابل ذلك بتجاهل وصمت غريب من طرف من بيدهم الامر وان حصل تغرق القضايا في التاجيلات اللامتناهية ولا ينتج عن ذلك اية عقوبة رغم ثبوت الجرائم المالية وعمليات النهب !!
نعم للعدالة لكن دون الكيل بمكيالين !!
تحية كبيرة للقاضي المغربي الشجاع.. لقد اراد لوبي الفساد في هذه الجهة ان يستعمل القضاء لاسكات الاصوات الحرة التي تناضل من اجل مغرب قوي يحترم حقوق مواطنيه.. فخاب مسعاه بوجود قضاة لا يخافون لومة لاءم وهم من اسباب قوة هذا البلد الذي مازال واقفا رغم كل الضربات من الداخل قبل الخارج..
على القضاء ان يكون مستقلا تماما عن الادارات (الجهاز التنفيدي) و التشريعي و ان يفصل بين المواطنين بالعدل…و الجميع يلاحظ تناسل القضايا التي تفضي في الاخير و من خلال ملفات مفبركة الى الزج بكثير من الصحفيين و الحقوقيين في السجن و بقساوة مفرطة في حين يتعلق الامر فقط بحرية التعبير التي يضمنها دستور المملكة…و العيب ليس فيهم بل في المسؤولين عن تلك الادارات و هم من يخلق المشاكل و يؤزم الاوضاع لاسيما في الادارات المدنية لانه المؤسسات الامنية تتدخل بحزم ما ان يحدث مشكل ما و تتخد الاجراءات الفورية الضرورية في حق كل من اتبت مخالفة و خرق للقانون و شكرا لتلك الادارات التي لم تعد تسكت او تتستر على مسؤوليها الكبار…المشكل اليوم هو في الادارات المدنية التي تتخاطفها الاحزاب و تقتسم الكعكة فيما بينها و توزع الميزانيات و المناصب و يغطي الواحد على الاخر بحيث صار المبدأ فيها هو الفساد ثم الفساد ثم الفساد و غالبا ما يلجون المناصب بالمحسوبية و التزوير و هنا ينبغي للقضاء ان يكون محايدا موضوعيا و يوقف مسؤولو الادارات المدنية التي لحد الآن لا يزال القضاء لا يصل اليها..
الحمد لله على سلامته وعقبا للصجقين المعتقلين