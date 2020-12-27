محكمة جزائرية تطالب بسجن البنت الخفية لبوتفليقة

طالبت نيابة محكمة الاستئناف بتيبازة غرب الجزائر، الأحد، بالسجن 15 عاما في حق “مدام مايا”، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي بأنّها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتهمة في قضايا فساد.
وانطلقت، السبت، محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق “مدام مايا”، واسمها زليخة-شفيقة نشناش، والقاضي بسجنها مدة 12 عاماً، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو).
كما قضى بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة، التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق، بتهم عدّة، من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج” مع 13 متهما آخر.
واكتسبت “مدام مايا” نفوذاً في أوساط رجال الأعمال، وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019، أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة، التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.
وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليوز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحقّقون آنذاك ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية، و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية قد حكمت على ابنتي “مدام مايا” بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء، ووزراء سابقون، ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
في الحقيقة كل الجزائريين يستحقون السجن ، من لم يجرم كثيرا أجرم قليلا
تبون يعالج في ألمانيا شنقريحة يجري فحوص طبية في سويسرا زعماء الحراك الشعبي في السجن رموز الفساد في النظام العسكري السابق تتجول في البلاد طول وعرضا لا حسيب أو رقيب مستقبل الشعب مجهول أبناء الشعب أصبحت طعم للسمك في البحر الأبيض المتوسط لكن كل هذا سبب النظام الفاشل النظام الذي طرد جيرانه مسلمين يوم عيد الأضحى النظام الذي أنهك الشعب النظام الذي يصرف عن الجماعات المسلحة في تندوف ملايير الدولارات من أموال الشعب طول سنين لنا الله هو مولانا
هذه عصابة و ليست دولة، الدولة لا يمكن ان تصل لهذا المستوى من الفساد و الاجرام
السلام عليك
هده بوادر جيدة لكن يجب أن تلاحق المسؤولين الحاليين
لكل شيء نقصان ونهاية …ان لم يكن في الدنيا ففي القبر…فلا تغرنك الاموال والبنون والاملاك ولا الدنيا بكل ما فيها …لن يبق شيء ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام …وحساب الاخرة اشق …اللهم اهدينا وارحمنا جميعا
ومشغلناش فهاد القوم، القطع التام مع جار السوء أحسن خيار. هناك بعض التعاملات التجارية تكاد تكون منعدمة نرجوا من الدولة المغربية القيام بالقطيعة الكلية مع نظام الكبرانات وطرد السفير الجزائري وسحب سفير المملكة ومحاربة الأعداء بشتى الوسائل، يجب إستغلال صدقات المغرب للتكييف البوليز بال على أساس كيان إرهابي آنذاك سيكون نظام السوء حاضن للإرهاب.
سبحان الله دولة الجزائر بمكوناتها السياسية والعسكرية والاستخباراتية لم تكن تعلم او لم تكن على علم بما يجري ويدور داخل دهاليز البلاد المساكين لقد استفاقوا من سباتهم وقالوا بان مدام مايا الابنة غير الشرعية للرئيس الشبح بوتفليقة ( والذي لم ينجب أبدا لأنه ابن وجدة ولنا تاريخه في العلاقات الجنسية وااأااااالو ) والمقربين منه كانوا مفسدين وحوكموا بأحكام سجنية إلا أن معاونيهم وهم من يحكم البلاد من جينيرالات مازالوا يتمتعون بالحصانة والنفوذ والفساد وتجويع شعبهم لا من يحاسبهم ولا من يقول لهم لا للحكرة والفساد. فيقوا ايها الاخوان ايها الشعب الشقيق فهؤلاء ابناء الخنازير يجوعونكم ويسلبون شرفكم ويفعلون ما يشاؤون وانتم تنظرون فيقوا وقولوا لهم لا مكانة لكم بيننا انهم خونة راجعوا التاريخ لبلادكم والحالة المزرية التي تعيشون عليا ومرحبا بكم ببلدكم الثاني المملكة المغربية دائما وأبدا وتقبلوا احترامات وتقديىات اخوانكم في المغرب عاش محمد السادس وعاش الشعب المغربي الذي يرحب بجميع اخوانه في بقاع العالم.
سبحان الله دولة المتناقضات في كلشي لا حقوق لا قوانين بلاك قانون تاعها فريد منوعه فوق الأرض حكام الظلم والويل… ربي يفرج على الشعب الجزاىري ويخلصو من السراقين ويسهل لينا استقلال جمهوريتنا لقبايل الحرة يارب.
المعلقة رقم 2 قالت كل شيء بالواضح . من الف الى ياء ب برافو .
ناس بكري گالو لي دارو من الزاج ماضربش ديور الناس بالحجر.. الجزائر أو كما ينعتها والدي دائما بالخسائر دولة الفساد باٌمتياز والظلم والتسلط والجبروت أكلوا مال الشعب وضيعوا حقوقه ويغطون على جرائمهم بقذف وسب بلدنا الحبيب كلَا وألف كلَا لن نسمح لكم أيها الخونة بالإنقاص من قيمة أسيادكم الذين طردهم الصهيوني بومدين يوم العيد لكن الحسن الثاني رحمه الله كان رجلا والرجال قليل ولم يعامل الجزائريين المقيمين بالمغرب بالمثل بل كان يوصي بحسن الجوار واتبعه في نهجه ملكنا المفدى محمد السادس نصره الله.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…
كما قال يوتوبرز مغربي فلو اعطينا لبوتفليقة عدة ملايير فلن يوصل الجزاءر الى ما هي عليه و لكنه عمل دلك بدون مقابل
اما عن تبون فقد قال بانه يعرف اماكن الاموال المنهوبة و لهدا ارسله الجنرالات لاوربا ليسترجعها
اما عن نزار فقد ارجعوه لكي يدكر الجزاءريين بالعشرية السوداء الدي كان العقل المدبر لها
لا انصح الحراك بالانتفاضة لان العسكر سيرتكب المجازر و من الاحسن ان تكون ضغوطات دولية من اجل الاطاحة بالنظام و قد بدات بوادر دلك
بامكان الشعب ان يعيش بدون تصدير المحروقات فالبلد يتوفر على عدة مؤهلات طبيعية و سياحية و فلاحية و لكن مع العجزة افسدوا كل شيء