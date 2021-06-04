المحكمة تؤجل "ملف البحري" إلى 10 يونيو الجاري

قررت المحكمة الابتدائية بسلا، الخميس، تأجيل البت في ملف المدعو سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، إلى يوم 10 يونيو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة البحري في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن “السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”، حيث تم إيداعه بسجن العرجات، مع تحديد جلسة له يوم الخميس 3 يونيو، من أجل متابعته بحسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ كانت قد أوقفت، في وقت سابق، سفيان البحري أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.